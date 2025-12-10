WaPo: Cum ar putea arăta acordul Rusia-Ucraina. „Modelul coreean” pentru teritoriile ocupate și centrala Zaporojie sub controlul SUA

Foto: Profimedia Images

O descriere simplă a felului în care ar trebui să arate pacea în Ucraina – o țară suverană cu granițe protejate de garanții de securitate internaționale, parte a Uniunii Europene și care își reconstruiește economia cu investiții mari din partea Statelor Unite și Europei – scrie Washington Post, miercuri, într-un articol al editorialistului David Ignatius, care vorbește inclusiv de faptul că un tratat care să includă astfel de prevederi ar urma să apară în perioada următoare.

Dincolo de tacticile de negociere dură ale președintelui Donald Trump dar și de inexplicabila sa simpatie față de agresorul rus, un acord de pace care să includă prevederile menționate anterior ar putea să fie aproape de materializare, conform informațiilor pe care jurnalistul citat le-a obținut de la oficiali europeni, americani și ucraineni.

Trump ar putea în continuare să provoace un eșec monumental prin forțarea lui Zelenski și a susținătorilor săi europeni să aleagă să lupte în continuare, în ciuda costurilor teribile. Un astfel de deznodământ ar fi rău pentru toată lumea. E un moment în care Trump ar trebui să le dea asigurări Ucrainei și Europei, nu să le forțeze să accepte o pace dictată.

Noul viraj al lui Donald Trump spre Kremlin din nou Strategia de Securitate Națională a SUA făcută publică de Casa Albă, săptămâna trecută, a complicat din nou negocierile de pace.

Donald Trump pare că dorește să fie „echidistant” între o Europă democratică și o Rusie autocratică, „pentru a ameliora riscurile unui conflict între Rusia și statele europene”. Această poziție de „neutralitate” între prieteni și dușmani nu are niciun sens, nici strategici și nici moral și îngrijorează cu adevărat Europa.

În ciuda fundațiilor mișcătoare, efortul de pace pe care îl face Trump poate fi promițător, crede Ignatius. Negociatorii Kushner și Witkoff sunt afaceriști, nu diplomați, însă par să recunoască faptul că cea mai bună formă de a proteja Ucraina este printr-o combinație de garanții de securitate obligatorii și prosperitate economică. Știu bine că acordul va eșua dacă Zelenski nu reușește să-și convingă țara epuizată de război să-l accepte.

Cum ar putea arăta un acord rezonabil

Pachetul de negociere include trei documente, conform unuia dintre oficialii citați – un plan de pace, garanțiile de securitate și un plan de recuperare economică.

Discuțiile sunt departe de a se fi terminat, iar Ucraina și susținătorii săi europeni intenționează să facă publice niște amendamente, miercuri.

Care sunt ideile explorate, conform lui Ignatius, în aceste documente:

(1) Ucraina ar urma să se alăture Uniunii Europene în jur de 2027. O aderare rapidă ar speria unele țări din interiorul blocului, însă administrația Trump crede că poate să convingă Ungaria să renunțe la opoziție. Până la acest moment, Viktor Orban s-a arătat a fi cel mai mare adversar. Intrarea țării în UE va crește rapid capacitatea de comerț a Ucrainei și investițiile. Dar, cel mai important aspect al aderării va fi că va obliga Ucraina să elimine cultura corupției din companiile sale de stat.

Până la urmă, acest război a fost și despre capacitatea Ucrainei de a deveni o țară europeană în adevăratul sens al cuvântului – Putin detestă ideea și își menține credința mistică despre faptul că Rusia și Ucraina reprezintă acceași cultură. O aderare rapidă la UE a Ucrainei ar fi o victorie.

(2) SUA ar urma să dea Ucrainei garanții de securitate de tipul „Articolului 5” din tratatul NATO – astfel că dacă țara ar mai fi atacată din nou de ruși, armata SUA ar fi angajată protejării acesteia cu soldați pe teren.

Ucraina își dorește ca o astfel de garanție să fie adoptată de SUA și ratificată în Senatul american – țările europene ar urma să semneze garanții de securitate separate. Un grup de lucru SUA-Ucraina explorează felul în care ar putea arăta detaliile unui astfel de tratat și cât de repede ar putea răspunde aliații în cazul în care rușii încalcă acordul.

Fiabilitatea garanțiilor americane va fi, însă, puternic influențată de felul în care este formulat acordul pentru că noua strategie de securitate națională a SUA pare să erodeze din start NATO. Echipa lui Trump susține, însă, că guvernul american rămâne angajat să continue sprijinul Ucrainei cu informații secrete.

(3) Suveranitaea Ucrainei ar urma să fie protejată de orice veto al rușilor. Negociatorii încă nu reușesc să ajungă la un acord în privința chestiunilor foarte delicate precum reducerea forțelor armate ucrainene – există discuții ca plafonul discutat inițial de americani de 600.000 de militari să fie crescut până la 800.000 adică ceea ce Ucraina oricum ar avea de facto după încheierea războiului. Ucraina refuză, totuși, să accepte să înscrie în constituția sa un plafon pentru armată, așa cum dorește Rusia.

(4) O zonă demilitarizată ar urma să apară de-a lungul întregii linii a frontului – din Donețk și până în Zaporojie și Herson. În spatele acestei linii demilitarizate ar fi o zonă mai mare în care nu ar putea fi folosit armament greu. Zona ar fi monitorizată atent, la fel ca zona care desparte cele două Corei.

(5) „Schimburile de teritorii” sunt un element care nu poate fi omis din niciun posibil acord, însă Ucraina și SUA încă negociază unde vor fi trase liniile. Rusia cere ca Ucraina să renunțe la teritorii pe care le controlează în Donețk – aproximativ 25% din acest teritoriu.

Echipa lui Trump susține că Ucraina ar trebui să accepte acest târg cu propriul teritoriu pentru că „oricum va pierde” o mare parte din el în următoarele șase luni. Negociatorii au încercat să găsească diverse formule pentru ca astfel de concesii teritoriale să sune „bine” pentru Zelenski.

Una dintre ideile lor a fost ca spațiul de retragere din spatele frontului înghețat să fie și el demilitarizat. Zelenski a insistat, luni, că „nu are autoritatea juridică” să cedeze teritoriu Rusiei.

O posibilă soluție ar fi similară cu cea din Coreea – și Nordul și Sudul susțin în continuare că reprezintă administrația legitimă a întregii peninsulei, în granițele statului predecesor – Imperiul Coreean de dinainte de anexarea japoneză.

(6) Centrala nucleară de la Zaporojie, cea mai mare astfel de centrală din Europa, nu ar urma să rămână sub ocupația Rusiei. Negociatorii discută posibilitatea ca SUA să preia controlul. Oricât de bizar ar suna, un astfel de rezultat ar putea să fie acceptabil pentru unii oficiali ucraineni, pentru că ar însemna că SUA devine un actor implicat în regiune care ar putea să determine Rusia să nu mai invadeze din nou.

(7) Administrația Trump ar urma să-și asume să genereze investiții și dezvoltare economică în Ucraina – o sursă de fonduri ar putea fi chiar deja celebrele active înghețate ale Rusiei în Europa. Negociatorii lui Trump au propus ca „pușculița” de 100 de miliarde de dolari să devină disponibilă pentru ajutorarea Ucrainei.

Dar, motorul real pentru reconstrucția Ucrainei ar fi investițiile americane – oficialii SUA discută cu Larry Fink, directorul executiv al BlackRock, despre posibilitatea resuscitării planului său pentru Fondul de Dezvoltare a Ucrainei. Acesta ar putea să atragă fonduri de 400 e miliarde de dolari pentru reconstrucție. Banca Mondială ar fi și ea implicată.

Iar Trump vrea inițiative de reconstrucții și investiții și pentru Rusia – premisa de la care pleacă Kushner și Witkoff, amândoi capitaliști convinși, este că țările care fac comerț și prosperă nu mai pornesc războaie.

Un astfel de optimism este lipsit de sens pentru cineva care cunoaște istorie și mai ales care cunoaște istoria celui de-Al Doilea Război Mondial și chiar a Rusiei moderne, însă formula ar putea să devină rezonabilă.

Astfel, în loc să pună presiune pe Zelenski, negociatorii lui Trump și-ar putea folosi mai bine resursele și timpul încercând să creeze un pachet de garanții de securitate pentru Ucraina, alături de aliații europeni. Doar așa ucrainenii ar putea fi convinși să înghită în sec și să accepte că pierd o bucată din Donețk pe care Rusia a eșuat din a o cuceri. Altfel, ucrainenii vor trebui să continue lupta.

Cea mai mare greșeală pe care o poate face Trump, continuă WaPo este să insiste că un acord „trebuie să fie semnat acum ori niciodată”. Diplomația nu funcționează deloc așa și nici afacerile de succes.