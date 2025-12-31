Polonia cere UE să ia măsuri împotriva TikTok, după apariția unor clipuri AI care promovează „Polexit”

Canalul care distribuia videoclipurile generate de AI a fost între timp eliminat de pe TikTok. Foto: Getty Images

Guvernul Poloniei a cerut Uniunii Europene să ia măsuri împotriva TikTok, după ce pe rețeaua socială chineză au apărut mai multe clipuri, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care promovează ieșirea Poloniei din UE, așa numitul „Polexit”. Autoritățile poloneze afirmă că „nu există nicio îndoială că este vorba despre dezinformare rusă”, relatează site-ul Notes from Poland.

Res Futura Data House, un grup polonez de analiză a securității informaționale, a distribuit, recent, exemple de videoclipuri de pe un cont TikTok care conțin clipuri generate de AI, în care apar tinere purtând simboluri naționale poloneze și adresând mesaje tinerilor polonezi.

Unele dintre videoclipuri exprimă sprijin pentru așa-numitul „Polexit” din UE. Altele critică guvernul proeuropean al premierului Donald Tusk. Descrierea profilului canalului includea, de asemenea, un slogan anti-UE asociat cu liderul radical de dreapta polonez Grzegorz Braun, susținător al Polexitului.

Tymczasem komunikacja pro #Polexit wchodzi na nowy poziom z przekazem do grup 15-25 kanał #Tiktok pic.twitter.com/n45MkiEtCu — Res Futura Data House (@Polityka_wSieci) December 28, 2025

Marți, viceministrul pentru afaceri digitale, Dariusz Standerski, a remarcat că „în ultimele zile, TikTok a fost inundat de videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care răspândesc dezinformare privind apartenența Poloniei la Uniunea Europeană. Amploarea acestei practici poate sugera că ne confruntăm cu o campanie organizată”.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Adam Szłaka, a declarat la rândul său că „nu există nicio îndoială că este vorba despre dezinformare rusă”. El a subliniat că unele dintre textele rostite în videoclipuri conțin structuri sintactice rusești.

Standerski a făcut publică și o copie a unei scrisori pe care i-a trimis-o Hennei Virkkunen, comisarul european pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, solicitându-i să inițieze proceduri împotriva TikTok în baza Actului privind serviciile digitale (Digital Services Act – DSA).

Interweniuję ws. Tiktoka ‼️



W ostatnich dniach na TikToku nastąpił prawdziwy wysyp filmików generowanych za pomocą AI, siejących dezinformację ws. członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Skala tego procederu może sugerować, że mamy do czynienia ze zorganizowaną akcją. Zwróciłem… pic.twitter.com/U4S2sX1jm4 — Dariusz Standerski (@DStanderski) December 30, 2025

În scrisoare, acesta a susținut că videoclipurile „reprezintă o amenințare la adresa ordinii publice, securității informaționale și integrității proceselor democratice din Polonia și din întreaga Uniune Europeană”.

„Informațiile disponibile sugerează că TikTok nu a implementat mecanisme adecvate pentru moderarea conținutului generat de inteligență artificială”, a adăugat ministrul, „și nici nu a asigurat măsuri eficiente de transparență privind originea acestor materiale”.

Acest lucru „subminează obiectivele Actului privind serviciile digitale referitoare la prevenirea dezinformării și protecția utilizatorilor”. DSA este un regulament al UE intrat în vigoare în 2022, care urmărește să reglementeze responsabilitatea, moderarea și transparența serviciilor digitale.

La începutul acestei luni, rețeaua socială X a devenit prima care a fost găsită în nerespectarea DSA, fiind amendată cu 120 de milioane de euro de către Comisia Europeană.

Canalul care distribuia videoclipurile generate de AI a fost între timp eliminat de pe TikTok, după numeroase plângeri depuse de utilizatori individuali, relatează site-ul de știri Interia.

Site-ul Konkret24 notează, de asemenea, că respectivul canal exista din mai 2023, dar funcționa anterior sub un alt nume și publica videoclipuri în limba engleză, fără legătură cu Polonia. Abia pe 13 decembrie 2025 și-a schimbat numele într-unul polonez și a început să publice videoclipuri despre Polexit.

Sondajele de opinie recente indică o creștere a sprijinului pentru Polexit, două cercetări realizate în această lună arătând că 25% dintre polonezi consideră acum că țara lor ar trebui să părăsească UE. Cu toate acestea, majoritatea populației susține în continuare rămânerea în blocul comunitar.

Creșterea sentimentelor anti-UE a coincis cu sporirea sprijinului pentru Braun, care a obținut un surprinzător loc patru la alegerile prezidențiale din acest an, și pentru partidul său, Confederația Coroanei Poloneze (KKP).