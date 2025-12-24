Polonia alocă peste 600 de milioane de euro din fonduri UE pentru a combate „războiul hibrid și migrația ilegală” la granița cu Belarus

Donald Tusk. sursa foto: Getty

Premierul polonez Donald Tusk a anunțat marți, de la un post militar situat la frontiera cu Belarus, că Polonia va utiliza peste 600 de milioane de euro prin mecanismul european SAFE – un instrument financiar al Uniunii Europene garantat din fonduri comunitare și parte a programului ReArm Europe – pentru a consolida securitatea la granița estică, relatează EFE, citată de Agerpres.

În cadrul unei conferințe de presă, Tusk a subliniat că investiția acoperită din fonduri europene are „un caracter strategic pentru securitatea națională și europeană” și va completa cei 500 de milioane de euro deja alocați din bugetul național pentru infrastructura de protecție a frontierei.

Șeful guvernului polonez a inaugurat oficial un nou turn de observație în localitatea Ozierany, al cincilea ridicat în ultimele luni, unde a început deja implementarea unui sistem antidrone. Acesta este primul dintr-o serie de sisteme similare care vor fi instalate de-a lungul frontierei de est și urmează să devină operațional în aproximativ o săptămână.

La rândul său, ministrul de interne Marcin Kierwinski a evidențiat efortul celor aproximativ 6.000 de militari – dintre care peste 4.000 de soldați – care sunt desfășurați la granițele cu Belarus și Lituania „pentru a se asigura că ţara îşi poate desfăşura în siguranţă sărbătorile, deoarece, pentru ca unii să poată sărbători, alţii trebuie să vegheze”.

Sistemul de supraveghere de la granița estică a Poloniei este considerat unul dintre cele mai avansate din Europa. Acesta include o barieră electronică ce se întinde pe peste 400 de kilometri, integrând inteligență artificială pentru clasificarea alertelor și monitorizarea a aproximativ 5.000 de camere termice și optice.

Infrastructura este completată de cabluri de detectare din fibră optică, un drum tehnic dedicat vehiculelor blindate și utilajelor grele, precum și de planuri care prevăd inundarea unor zone riverane și mlăștinoase pentru a îngreuna trecerile ilegale.

În ciuda acestor măsuri, presiunea migrației ilegale rămâne ridicată. Doar între ianuarie și noiembrie 2025, Poliția de Frontieră poloneză a înregistrat peste 14.600 de tentative de trecere ilegală a frontierei dinspre Belarus.