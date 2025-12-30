Ilie Bolojan face ultimele anunțuri din acest an, după ședința de guvern

Publicat acum 16 minute

La finalul ședinței de Guvern, premierul Ilie Bolojan va susține declarații de presă. Declarațiile vor fi transmise LIVE de Antena 3 CNN și site-ul Antena3.ro, în format LIVE Text.

Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern care are loc marți sunt mai multe ordonanțe de urgență, proiecte de hotărâre și memorandumuri, printre care și o ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate.

Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern se stabilește un mecanism de control al concediilor medicale pe mai multe paliere: