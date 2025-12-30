Ilie Bolojan face ultimele anunțuri din acest an, după ședința de guvern

Premierul Ilie Bolojan face ultimele declarații de presă din acest anPublicat acum 16 minute
La finalul ședinței de Guvern, premierul Ilie Bolojan va susține declarații de presă. Declarațiile vor fi transmise LIVE de Antena 3 CNN și site-ul Antena3.ro, în format LIVE Text.
Pe ordinea de zi a ședinței de Guvern care are loc marți sunt mai multe ordonanțe de urgență, proiecte de hotărâre și memorandumuri, printre care și o ordonanță de urgență privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate.
Prin Ordonanța de Urgență adoptată de Guvern se stabilește un mecanism de control al concediilor medicale pe mai multe paliere:
- Control la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate;
- Sesizare și verificare la nivelul cabinetelor de expertizare a capacității de muncă;
- Sesizare și verificare la nivelul Comisiei de disciplină a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor județene ale medicilor și al municipiului București care pot aplica sancțiunile prevăzute de art. 455 din Legea nr. 95/2006.
- De asemenea, se stabilește, pentru o perioadă determinată între 1 februarie 2026 - 31 decembrie 2027, un mecanism de suportare a indemnizației de asigurări sociale de sănătate între angajator și bugetul FNUASS, prin diminuarea indemnizației de asigurări sociale de sănătate cu prima zi; angajatorul suportă zilele 2 – 6, iar din FNUASS începând cu ziua a 7-a până la vindecare; în cazul celor care se suportă integral din bugetul FNUASS, nu se plătește prima zi;