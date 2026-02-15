De unde vin ideile lui Trump despre NATO? Răspunsul ar putea fi într-un eseu din 2023

Criticii spun că un „NATO adormit”, ideea lui Trump, ar slăbi Articolul 5. Foto: Getty Images

Un oficial de rang înalt al Pentagonului a mers săptămâna aceasta la Conferința de Securitate de la Munchen cu un mesaj direct pentru aliații europeni: Statele Unite nu mai vor să fie principalul garant al securității Europei. Elbridge Colby, subsecretar al Apărării, a spus clar că „Europa trebuie să-și asume responsabilitatea principală pentru propria apărare convențională”, scrie Politico.

Este, de fapt, aceeași linie dură promovată de președintele Donald Trump și de administrația sa în documentele strategice recente. Dar poziția a surprins multe capitale europene, care se întreabă: de unde vine această schimbare radicală de ton față de NATO?

Un posibil răspuns se află într-un document publicat în 2023 de istoricul și politologul britanic Sumantra Maitra, într-un raport al think tank-ului conservator Center for Renewing America. Acolo, Maitra a lansat conceptul de „NATO adormit” („Dormant NATO”) - o alianță occidentală redesenată, în care SUA joacă un rol mult mai mic, iar Europa preia aproape întreaga responsabilitate militară.

Ideea este ca NATO să rămână „în stare de repaus” și să se activeze doar dacă apare o amenințare majoră, de tip hegemonic, la adresa securității occidentale. Ulterior, Maitra a dezvoltat teoria într-un eseu publicat în revista Foreign Affairs, iar recomandările sale au ajuns, potrivit presei, în cercul restrâns de consilieri ai lui Trump. Unele dintre ele se regăsesc acum în Strategia de Securitate Națională și în Strategia de Apărare ale SUA.

Ambele documente insistă pe conceptul de „burden shifting” - mutarea poverii apărării de pe umerii americanilor pe cei ai europenilor - în locul vechiului „burden sharing”.

La Conferința de la Munchen, Maitra a declarat pentru Ppolitico Magazine că statele europene ar trebui să ceară Washingtonului un calendar clar al retragerii trupelor americane: „Este inevitabil ca acest lucru să se întâmple la un moment dat. Mai bine să se pregătească din timp”.

Ce înseamnă, concret, „NATO adormit”

Doctrina propune trei schimbări majore:

Mutarea poverii apărării - SUA ar păstra umbrela nucleară și puterea navală, dar logistica, trupele terestre și serviciile de informații ar deveni în principal responsabilitatea europenilor

Comanda militară la europeni - conducerea structurilor NATO ar trece de la generali americani la generali și amirali europeni

Stop extinderii NATO - alianța ar deveni un „club închis”, fără noi membri.

Maitra spune că această schimbare este necesară din două motive: ascensiunea Chinei ca rival strategic și costurile uriașe ale „războaielor fără sfârșit” purtate de SUA după 2001. În viziunea sa, America trebuie să se concentreze mai mult pe propria emisferă și să intervină în Europa doar dacă apare o amenințare majoră.

Cum se vede asta deja în politica SUA

Potrivit lui Maitra, administrația Trump a început să aplice aceste idei: transferă comenzi militare către aliați europeni și vorbește deschis despre oprirea extinderii NATO. Deși retragerile de trupe sunt, deocamdată, limitate, mesajul strategic este clar și va influența modul în care europenii își vor construi armatele în anii următori.

Criticii spun că un „NATO adormit” ar slăbi Articolul 5 - clauza de apărare colectivă. Maitra respinge această idee și amintește că NATO a funcționat mult timp exact așa, ca o alianță defensivă activată doar în caz de urgență majoră.

În contextul războiului din Ucraina, unii consideră că nu este momentul potrivit pentru retragerea americană. Maitra susține însă că Rusia lui Vladimir Putin nu are capacitatea de a deveni o amenințare hegemonică pentru Europa Occidentală: „Nu există un scenariu realist în care tancurile rusești să ajungă la Berlin sau Paris”.

El crede că tocmai această presiune ar trebui să-i determine pe europeni să se reînarmeze mai rapid.

Ce urmează

Maitra recomandă guvernelor europene să discute deschis cu Washingtonul despre termenele retragerii trupelor și despre preluarea logisticii și a apărării convenționale. În schimb, spune că descurajarea nucleară va rămâne în mâinile SUA și că ideea unei arme nucleare europene este „nerealistă”.

În concluzie, noua linie promovată de Trump nu apare din senin: ea are o bază teoretică formulată încă din 2023 și împinsă treptat în politica oficială. Pentru Europa, mesajul este simplu și incomod: viitorul securității continentului va depinde tot mai mult de propriile sale armate, nu de Washington.