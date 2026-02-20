Moment jenant între Sam Altman și Dario Amodei la Summitul AI din India. Fotografia cu ei a ajuns virală

Un moment jenant a avut loc joi între Sam Altman, CEO OpenAI, și Dario Amodei, CEO Anthropic, la Summitul global AI de la New Delhi. FOTO: Profimedia Images

Un moment jenant a avut loc joi între Sam Altman, CEO OpenAI, și Dario Amodei, CEO Anthropic, la Summitul global AI de la New Delhi, unde au participat lideri politici și din tehnologie. Cei doi au refuzat să-și unească mâinile la o fotografie de grup, deși erau alături unul de celălalt pe scenă, scrie CNBC.

Prim-ministrul indian Narendra Modi a ridicat mâinile lui Altman și Sundar Pichai, CEO Google și Alphabet, în fața mulțimii aplaudând.

Însă, în loc să își țină mâinile, Altman și Amodei au ridicat pumnii, ceea ce a stârnit rapid reacții pe rețelele sociale. Momentul a fost considerat simbolic, având în vedere intensificarea competiției dintre OpenAI, creatorul ChatGPT, și Anthropic, dezvoltatorul modelului Claude, ambele companii luptând pentru a deveni alegerea principală pentru consumatori pe plan global.

Pe rețelele sociale, imaginea celor doi lideri care nu și-au ținut mâinile a devenit virală.

Siddharth Bhatia, cofondator al startup-ului AI Puch AI, a postat pe X: "Când va apărea AGI? În ziua în care Dario și Sam își vor uni mâinile." Justine Moore, partener de investiții la Andreesen Horowitz, a distribuit o fotografie cu mesajul: "Când ești obligat să faci un proiect de grup cu adversarul tău."

Competiția dintre OpenAI și Anthropic nu e nouă, mai ales după ce Anthropic a lansat reclame pentru Super Bowl, care ironizau planurile OpenAI de a începe să testeze reclame pentru utilizatorii gratuiti și abonații ChatGPT Go în SUA. Altman a criticat aceste reclame, numindu-le "clar mincinoase" și afirmând: "Cred că este tipic pentru ‘dublul limbaj’ al Anthropic să folosească o reclamă înșelătoare pentru a critica reclame teoretice înșelătoare care nu există, dar o reclamă la Super Bowl nu ar fi locul unde mă așteptam la asta."

În replică, Paul Smith, directorul de clienți al Anthropic, a declarat pentru CNBC că compania se concentrează pe dezvoltarea afacerii sale, mai degrabă decât pe "titluri senzaționale", făcând o referire subtilă la OpenAI.

După acest moment tensionat, Altman a spus pentru CNBC: "Mai avem de muncă pentru a găsi formatul de reclame care va funcționa cel mai bine."

Anthropic, înființată în 2021 de foști angajați și cercetători OpenAI, inclusiv Amodei, care a părăsit compania după divergențe privind direcția acesteia, se prezintă ca o alternativă "pentru primul loc". Ambele companii au strâns miliarde de dolari pentru a concura pentru utilizatori, clienți de întreprindere și cote de piață.

La summit, Amodei a discutat despre "riscurile serioase" asociate cu inteligența artificială, inclusiv comportamentul autonom al sistemelor AI, posibila utilizare de către indivizi și guverne, și riscul de înlocuire economică.

În schimb, Altman a subliniat că înțelegerea siguranței AI trebuie să includă "reziliența socială" și a adăugat: "Credem că niciun laborator AI nu poate livra un viitor bun de unul singur."