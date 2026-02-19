Summit AI la New Delhi: Guterres, Modi și Macron cer acces universal la inteligența artificială

Summitul India-Impactul Inteligenței Artificiale are loc între 19 20 februarie 2026 la New Delhi. Foto: Profimedia Images

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a avertizat joi, în deschiderea unui summit global la New Delhi, liderii giganților tehnologici cu privire la riscurile inteligenței artificiale, spunând că viitorul acesteia nu poate fi lăsat "la capriciile câtorva miliardari", în timp ce gazda reuniunii, prim-ministrul Narendra Modi, a declarat că revoluția tehnologică legată de inteligența artificială (AI) trebuie să fie "accesibilă și incluzivă", relatează AFP, conform Agerpres.

Bill Gates şi-a anulat discursul programat joi la Summitul India-Impactul Inteligenței Artificiale, a declarat Fundaţia Gates, după ce numele fondatorului Microsoft a apărut în dosarul Epstein, a scris CNN.

Adresându-se șefilor de stat și de guvern și directorilor din industrie reuniți la Summitul Mondial al Inteligenței Artificiale de la New Delhi, șeful ONU le-a cerut magnaților din domeniul tehnologiei să sprijine un fond global de trei miliarde de dolari pentru a asigura un acces liber la inteligența artificială pentru toți.

"AI trebuie să aparțină tuturor", a spus António Guterres, potrivit sursei citate.

"Viitorul AI nu poate fi decis de o mână de țări – nici lăsat la capriciile câtorva miliardari", a adăugat el, avertizând că, dacă nu se iau măsuri urgente, aceasta ar putea agrava inegalitățile în lume.

"Atunci când este utilizată corect, AI poate (...) accelera progresele medicale, oferi mai multe oportunități de învățare, consolida securitatea alimentară, sprijini acțiunile climatice și pregătirea pentru dezastre și îmbunătăți accesul la serviciile publice esențiale", a spus Guterres.

"Dar poate, de asemenea, să adâncească inegalitățile, să amplifice prejudecățile și să provoace daune", a avertizat el.

ONU a înființat un organism științific consultativ privind AI pentru a ajuta țările să ia decizii informate cu privire la această tehnologie revoluționară.

António Guterres a cerut protejarea oamenilor în fața exploatării și a declarat că "niciun copil nu ar trebui folosit drept cobai pentru o AI nereglementată".

El a pledat pentru garanții care să asigure mecanisme eficiente de supraveghere și responsabilitate, precum și pentru crearea unui "Fond Global pentru AI" pentru a consolida capacitățile de bază.

"Obiectivul nostru este de trei miliarde de dolari", a declarat el la summitul care reunește lideri mondiali și directori din domeniul tehnologiei, inclusiv Sam Altman de la OpenAI și Sundar Pichai de la Google.

"Aceasta este mai puțin de 1% din cifra de afaceri anuală a unei singure companii de tehnologie. Un preț mic de plătit pentru o difuzare a AI de care să profite toți – inclusiv companiile care o dezvoltă", a adăugat șeful ONU.

Fără investiții, "multe țări vor fi excluse din economia AI", agravând inegalitățile la nivel global, a avertizat António Guterres.

De asemenea, el a atras atenția că, pe măsură ce nevoile de energie și apă ale AI cresc vertiginos, centrele de date trebuie să treacă la surse de energie curate, și nu să pună povara pe comunitățile vulnerabile.

La rândul său, prim-ministrul indian, Narendra Modi, a declarat că revoluția tehnologică legată de inteligența artificială trebuie să fie "accesibilă și incluzivă".

"AI trebuie democratizată astfel încât oamenii să nu fie doar date sau materie primă', a declarat el în deschiderea summitului. "Ea trebuie să devină un motor al incluziunii și dezvoltării, în special în Sudul Global", a adăugat Narendra Modi.

A patra reuniune de acest fel, summitul de la New Delhi, care se desfășoară până vineri, reunește aproximativ douăzeci de șefi de stat și de guvern și figuri importante din industria tehnologică globală pentru a discuta despre progresul și riscurile asociate cu AI.

Modi vrea să facă din țara sa un centru global pentru dezvoltarea acestei tehnologii.

Anul trecut, India s-a plasat pe locul trei – înaintea Coreei de Sud și Japoniei – în Clasamentul anual al competitivității globale în privința AI al Universității Stanford.

"India consideră că tehnologia AI va fi benefică doar dacă este partajată, iar sistemele sale de bază sunt deschise. Numai atunci milioanele noastre de tineri vor putea să o facă mai bună și mai sigură", a declarat Narendra Modi.

"Trebuie absolut să ne asigurăm că AI este utilizată pentru binele comun. Intrăm într-o eră în care oamenii și instrumentele de AI pot crea, lucra și evolua împreună", a continuat el.

În intervenția sa, președintele francez, Emmanuel Macron, a afirmat că Europa este un "spațiu sigur", nu "concentrată orbește" pe reglementare, contrar a ceea ce susțin Statele Unite, fiind în același timp hotărâtă să participe la definirea "regulilor jocului" în domeniul inteligenței artificiale.

"Contrar a ceea ce spun unii prieteni prost informați, Europa nu este concentrată orbește pe reglementare (...) Europa este un spațiu sigur (pentru inovație și investiții), iar spațiile sigure câștigă pe termen lung", a declarat el.

"Suntem hotărâți să continuăm să stabilim regulile jocului și să facem acest lucru alături de aliații noștri, precum India, pentru că credem în valori fundamentale comune, știință, statul de drept, echilibrul global, multilateralismul eficient și inovația în beneficiul tuturor", a adăugat el.