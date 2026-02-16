Bill Gates și șeful Google participă la summit-ul AI din India, alături de numeroși lideri din UE. Sunt păziți de 10.000 de agenți

Bill Gates (stânga) și Sundar Pichai (dreapta) participă la evenimentul AI găzduit de premierul indian (centru). Foto: Hepta

Summitul privind Impactul Inteligenţei Artificiale (AI) începe luni la New Delhi, unde și-au anunțat prezența numeroși lideri politici internaționali, dar și Bill Gates, fondatorul Microsoft, și directorul executiv al Google, Sundar Pichai.

Lista participanților cuprinde peste 20 de lideri mondiali, printre care preşedintele francez Emmanuel Macron şi preşedintele Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, relatează Agerpres, care citează EFE.

"Începând de astăzi, India găzduieşte Summitul privind Impactul AI la centrul de conferințe Bharat Mandapam din Delhi. Le urez un bun venit călduros la acest summit liderilor mondiali, liderilor industriei, inovatorilor, factorilor de decizie, cercetătorilor şi pasionaţilor de tehnologie din întreaga lume", a scris prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, luni, într-o postare pe X.

India urmăreşte să îşi valorifice leadershipul asupra aşa-numitului Sud Global în cadrul acestui eveniment care se va desfăşura până vineri şi prin care îşi propune să mute axa guvernanţei tehnologice de la securitate către democratizare.

Numeroși lideri din UE vin la Summitul AI din India

Printre liderii care vor ajunge în aceste zile la summit se află numeroşi înalţi oficiali europeni, printre care prim-miniştrii Finlandei, Spaniei, Greciei, Croaţiei şi Olandei.

Vor participa, de asemenea, preşedinţii Estoniei, Elveţiei, Serbiei şi Slovaciei, precum şi prinţul moştenitor al Liechtensteinului.

Mobilizarea diplomatică include şefi de guvern din Bhutan, Kazahstan, Mauritius şi preşedintele Sri Lankăi. Vor mai fi prezenţi prinţului moştenitor din Abu Dhabi şi vicepreşedinţi din Bolivia, Guyana şi Seychelles.

Acestor lideri politici li se vor adăuga delegaţii ministeriale din 45 de ţări şi secretarul general al ONU.

Dintre personalitățile lumii tehnologiei, Bill Gates, fondatorul Microsoft, şi-a confirmat deja sosirea în India încă de luni.

Organizatorii indieni au structurat conferinţa în jurul a şapte "chakre tematice" pentru a aborda AI ca bun social şi instrument de creştere economică.

Măsuri dure de securitate la New Delhi

Capitala indiană New Delhi fost complet securizată pentru inaugurarea summitului, autorităţile desfăşurând o operaţiune masivă care aminteşte de cea ocazionată de reuniunea G20.

Peste 10.000 de agenţi de poliţie ajutați de forţe paramilitare au fost mobilizați în oraș și au impus restricţii drastice de trafic.

După ediţiile din Regatul Unit, Coreea de Sud şi Franţa, este pentru prima dată când un eveniment de anvergură consacrat viitorului Inteligenţei Artificiale are loc desfăşura într-o ţară cu o economie emergentă, notează presa internațională.