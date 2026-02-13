Șomajul în masă se apropie, avertizează un expert în inteligența artificială: “Dacă nu acționăm acum, peste trei ani va fi prea târziu”

Khan spune că automatizarea robotică a pus deja în mișcare o înlocuire în economia colaborativă. Foto: Getty Images

În timp ce investitorii din domeniul tehnologic sunt încântați de revoluția inteligenței artificiale, Salman Khan, CEO al Academiei Khan și administrator al programelor educaționale TED, prezice că AI va lovi mai puternic și mai rapid decât se prevede, potrivit Fortune.

Deși experți în inteligență artificială precum Geoffrey Hinton, informaticianul britanico-canadian cunoscut pe scară largă drept „nașul inteligenței artificiale”, au avertizat că tehnologia ar putea declanșa șomaj în masă, Khan a spus că chiar și o scădere de 10% a locurilor de muncă ar putea provoca o recesiune pe scară largă.

„Dacă locurile de muncă pentru gulerele albe s-ar micșora chiar și cu 10%”, a declarat Khan pentru Fortune, „se va simți ca o recesiune”.

Dar Khan a spus că trebuie privit dincolo de preluarea de către AI a locurilor pentru cei cu gulere albe, care ar putea declanșa șomaj în masă - ar putea provoca și o criză de identitate în rândul unei mari părți a populației. „Au câștigat salarii mari din clasa mijlocie superioară în ultimii 20 de ani”, a spus Khan. „Identitatea lor este legată de asta. Și acum, dintr-o dată, va exista această schimbare masivă pe piața muncii.”

Deși nimeni nu poate spune exact cât de semnificativ va perturba AI piața muncii, cercetări recente prevăd o creștere a șomajului din cauza tehnologiei. Un studiu MIT din 2025 a constatat că inteligența artificială ar putea înlocui aproape 12% din forța de muncă din SUA, aproape triplu față de rata actuală.

O parte din îngrijorarea lui Khan provine din conversațiile pe care le-a purtat cu lideri de afaceri din industria tehnologică. „Oamenii din spatele ușilor închise vorbesc despre lucruri destul de îndrăznețe în aceste zile”, a spus el. „Am auzit oameni spunând că ai putea face aceeași muncă cu un sfert din echipă.”

Nu doar locurile de muncă cu gulere albe vor fi afectate. Khan spune că automatizarea robotică a pus deja în mișcare o înlocuire în economia colaborativă. De la Waymo la Tesla, mașinile fără șofer apar în SUA. Deși adoptarea este încă inegală, Khan prezice că mașinile fără șofer vor deveni norma, putând afecta peste 1 milion de șoferi de ridesharing din întreaga țară.

Care sunt soluțiile pentru a evita șomajul masiv

Soluția lui Khan? După cum este detaliat într-un recent editorial al New York Times, CEO-ul propune un angajament de 1% din partea marilor corporații din costurile sau profiturile personalului pentru a finanța un colectiv național de recalificare. Deși mulți angajatori investesc deja în dezvoltarea competențelor, directorul general a spus că aceste programe sunt mult prea specifice și netransferabile.

„Dacă nu înțelegem cum poate un șofer de camion sau un curier concediat să devină tehnician radiolog sau asistent medical sau ceva de genul ăsta”, a spus Khan, „vom avea o problemă uriașă. Nu văd nicio altă soluție.”

Inteligența artificială începe să afecteze forța de muncă. Anul trecut, aproximativ 55.000 de concedieri au fost legate de inteligența artificială. Salesforce a concediat 4.000 de angajați în serviciul clienți după implementarea inteligenței artificiale. Și alți lideri de afaceri, precum directorul general al Amazon, Andy Jassy, au făcut aluzie la viitoare reduceri de personal legate de inteligența artificială.

Khan a spus că aceste zvonuri servesc drept un semn de avertizare că liderii trebuie să acționeze acum pentru a preveni o perturbare gravă a locurilor de muncă. „Când peste trei ani [de acum încolo] lucrurile vor da lovitura de grație, nu vei mai putea aștepta încă un an ca să ai măcar ceva care să înceapă să atenueze problema.”

În timp ce fanii pasionați de science-fiction și liderii de afaceri sunt încântați de potențialul tehnologiei, alții avertizează cu privire la dezavantajele economice.