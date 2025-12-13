Geoffrey Hinton, părintele AI, a spus ce se va întâmpla cu munca în IT după valul inteligenței artificiale

1 minut de citit Publicat la 18:00 13 Dec 2025 Modificat la 18:00 13 Dec 2025

Geoffrey Hinton, cunoscut drept „nașul inteligenței artificiale”. Sursa foto: Hepta/ Abaca Press

Geoffrey Hinton, cunoscut drept „părintele inteligenței artificiale”, susține că nu este momentul să renunțăm la studiile de informatică, în ciuda faptului că inteligența artificială schimbă vizibil industria software.

„Mulți au impresia că o diplomă în informatică înseamnă doar programare”, a spus Hinton pentru Business Insider. „E clar că meseria de programator mediu nu va mai fi o carieră de lungă durată, deoarece AI poate să facă deja asta.”

Hinton subliniază însă că valoarea unei astfel de diplome depășește cu mult simpla scriere a unui cod, motiv pentru care consideră că domeniul va rămâne relevant „încă mult timp”.

Și alți lideri din tehnologie gândesc la fel

Părerea acestuia este împărtășită și de alte nume importante din AI și tehnologie, care spun că este mult prea devreme să considerăm informatica o victimă a exploziei AI.

Bret Taylor, președintele OpenAI și absolvent de informatică la Stanford, a declarat anul acesta că „o diplomă în CS este extrem de valoroasă”. „Programarea nu înseamnă doar a scrie un cod. Informatica îți dezvoltă modul de a gândi sistemic”, a punctat el.

În același timp, Sameer Samat, șeful diviziei Android la Google, crede că facultățile de informatică ar trebui să pună accentul pe știința rezolvării problemelor.

Iar profesorul Hany Farid de la UC Berkeley afirmă că cele mai interesante oportunități se găsesc în zone interdisciplinare precum descoperirea de medicamente cu ajutorul calculatoarelor, imagistică medicală, neuroștiință computațională, finanțe, științe sociale digitale, artă sau muzică generate cu ajutorul tehnologiei.

Ce spune Hinton

Hinton consideră în continuare util ca elevii să învețe programare, chiar dacă modelele AI devin tot mai bune la scrierea codului.

„Cândva era și o activitate intelectuală bună și o abilitate utilă pentru un job. Rămâne, măcar parțial, o activitate intelectuală valoroasă”, a spus el.

Pentru cei care vor o carieră în cercetarea AI, Hinton recomandă să-și dezvolte gândirea critică și o bază solidă în domenii imposibil de înlocuit: matematică, statistică sau algebră liniară.

„Aceste cunoștințe nu vor dispărea niciodată”, afirmă Hinton.