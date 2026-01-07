Șase morți și sute de zboruri anulate din cauza haosului provocat de zăpadă în Europa. Mii de oameni blocați în aeroporturi

Sute de zboruri au fost anulate din cauza haosului provocat de zăpadă în Europa. FOTO Profimedia Images

Ninsorile abundente și condițiile de polei au provocat perturbări majore ale transportului în Europa, iar șase persoane au murit în incidente legate de vreme pe continent, scrie BBC.

Cinci oameni au murit în două regiuni din Franța din cauza condițiilor periculoase de pe șosele, au anunțat autoritățile, iar o femeie a murit în capitala Bosniei, Sarajevo, după ce asupra orașului au căzut 40 cm de zăpadă.

Sute de zboruri au fost anulate în Europa, iar mii de persoane au rămas blocate în aeroporturile din Paris și Amsterdam. Se așteaptă ca perturbările să continue până miercuri.

Sute de zboruri au fost anulate din cauza haosului provocat de zăpadă în Europa. FOTO Profimedia Images

În Franța, trei persoane au murit în două incidente separate în Landes, în sud-vest, din cauza gheții negre (polei), au transmis autoritățile. Alte două persoane au murit în accidente rutiere separate în regiunea Parisului. Unul dintre ele a fost provocat de o coliziune între un șofer și un vehicul greu de marfă în estul Parisului, potrivit poliției. Cealaltă victimă a murit după ce un șofer de taxi a lovit o bordură din cauza zăpezii și a plonjat în râul Marne, a relatat publicația.

Și Balcanii au fost afectați de ninsori și ploi puternice. O femeie a murit luni în capitala Bosniei, Sarajevo, după ce un copac s-a prăbușit peste ea, a anunțat poliția.

Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a declarat că se așteaptă noi ninsori în țară marți noapte și miercuri. El i-a îndemnat pe oameni să circule cât mai puțin pe șosele și să lucreze de acasă. Serviciul național de meteorologie din Franța a anunțat că 38 de departamente vor fi plasate miercuri sub cod portocaliu pentru ninsoare și polei. Multe servicii feroviare au fost anulate în anumite zone ale țării.

În capitala Franței, autoritățile au precizat că pe aeroportul Roissy–Charles de Gaulle vor fi anulate 40% dintre zboruri timp de câteva ore miercuri dimineață, pentru ca personalul să poată curăța zăpada de pe piste. Aeroportul Orly, tot din zona Parisului, plănuia să anuleze un sfert dintre zboruri în același interval.

Peste 400 de zboruri au fost anulate pe aeroportul Schiphol din Amsterdam miercuri, provocând perturbări ample ale planurilor de călătorie. Sute de pasageri au rămas blocați, mulți neputând prinde zborurile de conexiune. S-au format cozi lungi la ghișeele companiilor aeriene, în timp ce oamenii așteptau informații despre reluarea zborurilor.

Multe dintre zborurile anulate erau operate de compania olandeză KLM, care a avertizat că aproape a rămas fără lichid de degivrare pentru aeronave. Compania a pus situația pe seama condițiilor meteo „extreme” și a întârzierilor în aprovizionare.

La aeroportul Schiphol, mulți călători s-au plâns de cozile lungi și de lipsa informațiilor. Pasagerul spaniol Javier Sepulveda, care încerca să zboare de la Amsterdam spre Norvegia, a declarat pentru agenția Reuters că situația din aeroport era „haotică, inacceptabilă, frustrantă, enervantă” și „total inacceptabilă”. El a spus că a început să stea la coadă la biroul de asistență al KLM la ora 06:30, ora locală (07:30 GMT), iar șase ore mai târziu încă era departe de începutul rândului.

Aeroportul Schiphol a transmis că „echipele noastre de deszăpezire lucrează non-stop pentru a menține pistele curate, iar aeronavele sunt degivrate cu atenție pentru a ne asigura că toată lumea poate călători în siguranță”.

Alte 600 de zboruri programate să decoleze de pe Schiphol miercuri au fost, de asemenea, anulate, a relatat postul olandez NOS.

Și transportul feroviar a fost afectat. Marți dimineață, toate serviciile de tren din Țările de Jos au fost oprite pentru o scurtă perioadă din cauza unei avarii IT. Unele trenuri au început să circule după ora 09:00, ora locală (10:00 GMT), însă problemele au persistat pe parcursul zilei. Serviciile Eurostar către Paris din Amsterdam au fost fie anulate, fie au avut întârzieri.