Bill Gates şi-a anulat discursul programat la un summit mondial despre inteligenţa artificială. Sursa foto: Hepta/ 9News

Bill Gates şi-a anulat discursul programat joi la un summit global major privind inteligenţa artificială, a declarat Fundaţia Gates, după ce numele fondatorului Microsoft a apărut în dosarul Epstein, scrie CNN.

"După o analiză atentă și pentru a ne asigura că atenția rămâne concentrată pe prioritățile-cheie ale AI Summit, Bill Gates nu va susține discursul principal”, a declarat Fundația Gates într-un comunicat, cu doar câteva ore înainte ca acesta să urce pe scenă. Nu a fost oferit niciun motiv pentru această retragere bruscă. CNN a contactat Fundația Gates, Gates Foundation India și organizatorii summitului pentru un punct de vedere.

Fondatorul Microsoft a fost criticat în ultimele săptămâni după publicarea a două drafturi de e-mailuri pe care Epstein pare să și le fi scris sieși, în care susține că ar fi facilitat întâlniri sexuale pentru Gates și l-ar fi ajutat să obțină medicamente pentru a ascunde de soția sa o infecție cu transmitere sexuală. Nu este clar cine a redactat aceste mesaje din 2013, salvate în contul de e-mail al lui Epstein, însă ele sunt adresate de la Epstein către el însuși. Gates a negat ferm aceste acuzații, catalogându-le drept "false".

Miliardarul din tehnologie urma să vorbească la AI Impact Summit din New Delhi, promovat drept una dintre cele mai mari conferințe despre AI din Sudul Global. Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, a inaugurat summitul joi dimineață.

Gates s-a aflat în India în această săptămână, înaintea discursului planificat. Marți, el s-a întâlnit cu N. Chandrababu Naidu, ministrul-șef al statului Andhra Pradesh, potrivit unei postări de pe contul lui Gates de pe X, în care îi mulțumea politicianului indian pentru "primirea călduroasă".

Gates Foundation India confirmase participarea lui Gates la AI Impact Summit cu doar două zile înainte. "Bill Gates participă la AI Impact Summit. Își va susține discursul principal conform programului", a scris organizația pe X, marți. Potrivit comunicatului de joi, fundația va fi reprezentată acum la summit de Ankur Vora, președintele birourilor pentru Africa și India.

E-mailuri și corespondență

Noul set de documente legate de Epstein, publicat recent, a aruncat din nou o umbră asupra legăturilor lui Gates cu Epstein, scoțând la iveală o serie de acuzații grafice, neverificate, dar și un nivel de colaborare filantropică între cei doi mai detaliat decât se știa până acum.

E-mailurile au fost făcute publice ca parte a celei mai recente publicări de documente de către Departamentul de Justiție, privindu-l pe Epstein, documente care au implicat zeci de persoane bogate și influente din întreaga lume.

Dosarele conțin și numeroase alte e-mailuri între Epstein și Gates, în care cei doi coordonau întâlniri și discutau despre activitatea filantropică a lui Gates. Toate interacțiunile documentate cu Gates au avut loc după condamnarea lui Epstein din 2008 pentru acuzații legate de prostituție.

Gates a negat ferm acuzațiile, iar un reprezentant al acestuia declara anterior pentru CNN: "Aceste afirmații sunt absolut absurde și complet false. Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu a avut o relație continuă cu dl Gates și până unde ar fi mers pentru a-l compromite și a-l defăima. Deși dl Gates recunoaște că întâlnirile cu Epstein au fost o gravă eroare de apreciere, el neagă categoric orice comportament necorespunzător legat de Epstein și de activitățile îngrozitoare în care acesta a fost implicat. Bill Gates nu a vizitat niciodată insula lui Epstein, nu a participat la petreceri cu el și nu a avut nicio implicare în activități ilegale asociate cu Epstein."

Ulterior, Gates a fost întrebat despre cele mai noi documente într-un interviu acordat postului Nine News din Australia, afiliat CNN. "Se pare că Jeffrey și-a scris singur un e-mail. Acel e-mail nu a fost niciodată trimis, e-mailul este, știți, fals. Așa că nu știu care era gândirea lui. Îmi amintește doar că regret fiecare minut petrecut cu el și, știți, îmi cer scuze că am făcut asta", a spus Gates. El a adăugat: "Este adevărat, factual, că am fost doar la cine, știți, nu am mers niciodată pe insulă. Nu am întâlnit nicio femeie. Și, știți, cu cât ies mai multe la iveală, cu atât va fi mai clar că, deși timpul petrecut a fost o greșeală, nu a avut nicio legătură cu un astfel de comportament."