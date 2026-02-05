Bill Gates a dat primul interviu la TV despre dezvăluirile din dosarul Epstein: „Și-a scris singur acel email. Nu am fost pe insulă”

Bill Gates, în interviul televizat în care vorbește despre Jeffrey Epstein. Sursa foto: Hepta/ 9News

Bill Gates a declarat că „regretă” că l-a cunoscut vreodată pe Jeffrey Epstein, la o zi după ce fosta sa soție, Melinda French Gates, a făcut aluzie la „mizeria” din căsătoria lor și a subliniat că fondatorul Microsoft are de dat niște răspunsuri legate de relația sa cu infractorul sexual pedofil, care a murit în închisoare, potrivit The Guardian.

Acuzațiile conform cărora Gates ar fi ascuns o boală cu transmitere sexuală de soția sa după contactul cu „fete ruse” au apărut în cea mai recentă tranșă de documente publicate din dosarul Epstein, care oferă o privire detaliată asupra multiplelor conexiuni și activități ale finanțatorului căzut în dizgrație cu numeroase celebrități.

Biroul fondatorului Microsoft a emis imediat un comunicat în care a catalogat afirmația drept „absolut absurdă și complet falsă”, dar, până acum, Gates, în vârstă de 70 de ani, a rămas tăcut.

„Jeffrey și-a trimis un e-mail lui însuși. E-mailul este fals”

El a vorbit în cele din urmă miercuri, la postul australian de televiziune 9News, pentru a nega afirmația ca fiind „falsă” și a sugerat că Epstein încerca să îl șantajeze sau să îl defăimeze, trimițând un e-mail în 2013 în care susținea că Gates ar fi încercat ulterior să-i ofere Melindei antibiotice în secret, în cazul în care aceasta s-ar fi infectat.

„Se pare că Jeffrey și-a trimis un e-mail lui însuși. Acest e-mail nu a fost niciodată trimis. E-mailul este fals”, a spus Gates.

„Nu știu ce gândea acolo. Încerca să mă atace într-un fel? Fiecare minut petrecut cu el, îl regret și îmi cer scuze că am făcut asta.”

Interviul său a urmat comentariilor făcute de fosta sa soție la NPR, marți, în care și-a exprimat clar dezaprobarea față de prietenia lui cu Epstein.

„Pentru mine, este personal greu ori de câte ori apar aceste detalii, nu? Pentru că aduc înapoi amintiri din momente foarte, foarte dureroase din căsnicia mea”, a spus Melinda Gates pentru podcastul Wild Card al postului de radio.

„Orice întrebări rămân despre ceea ce – nici măcar nu pot începe să știu totul – acele întrebări sunt pentru acele persoane și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă la acele lucruri, nu eu.”

Expunerea publică a unor dintre cele mai dificile momente din căsnicia celor doi, care a durat 27 de ani și s-a încheiat cu divorțul din 2021, evidențiază consecințele încă resimțite ale scandalului Epstein, la mai bine de șase ani de la moartea acestuia, în august 2019, apartent prin sinucidere, în centrul de detenție Metropolitan din New York, în timp ce aștepta procesul pentru trafic și abuz sexual asupra minorilor.

Gates povestește că l-a întâlnit pe Epstein în 2011 și a luat cina cu el de mai multe ori: „Nu am fost niciodată pe insulă”

Gates a declarat pentru 9News că l-a întâlnit pe Epstein în 2011 și a luat cina cu el de mai multe ori pentru a discuta despre investiții în proiecte științifice propuse.

El a insistat că nu a mers niciodată pe insula privată din Caraibe a lui Epstein, unde s-a presupus că numeroase fete și tinere au fost abuzate, și că nu a avut relații cu nicio femeie.

„Au fost doar cine. Nu am fost niciodată pe insulă. Nu am cunoscut niciodată femei (n.r. prin intermediul lui Epstein)”, a spus el.

„Accentul a fost întotdeauna că el cunoștea mulți oameni foarte bogați și spunea că îi poate convinge să dea bani pentru sănătatea globală. Privind în urmă, acela a fost un drum închis”, a spus Gates.

„Am fost nechibzuit să petrec timp cu el. Am fost unul dintre mulți oameni care regretă că l-au cunoscut vreodată. Cu cât ies mai multe la iveală, cu atât va fi mai clar că, deși timpul petrecut a fost o greșeală, nu are nicio legătură cu acel tip de comportament.”

Interviul integral cu Melinda Gates va fi difuzat astăzi: „Sunt atât de fericită că am scăpat de mizeria din căsnicie”

Interviul cu Melinda Gates, între timp, va fi difuzat integral de NPR joi. Rețeaua a publicat miercuri fragmente și un clip video de trei minute, în care femeia, în vârstă de 61 de ani, a vorbit despre eliberarea dosarelor Epstein și controlul public ca o „evaluare a societății”.

Vorbind despre numeroasele victime ale lui Epstein, ea a spus: „Nicio fată nu ar trebui să fie pusă vreodată în situația în care au fost puse de Epstein și de tot ceea ce se întâmpla cu toți oamenii din jurul lui. Este dincolo de sfâșietor.”

„Îmi amintesc că aveam vârstele fetelor, îmi amintesc de vârstele fiicelor mele.”

Ea a spus că „a trecut peste” căsnicia pe care a descris-o ca fiind una din care trebuia să scape și că acum este „într-un loc cu adevărat neașteptat și frumos în viața mea. Sunt atât de fericită că am scăpat de toată mizeria de acolo.”

Întrebată despre emoțiile sale în legătură cu acuzațiile împotriva fostului soț, în special că ar fi încercat să-i procure antibiotice în secret, ea a spus că a simțit „o tristețe pur și simplu incredibilă”.

„Pot să iau propria mea tristețe și să mă uit la acele tinere fete și să spun: „Doamne, cum li s-a putut întâmpla asta acelor fete?” Sper că va exista dreptate pentru acele femei care sunt acum adulte. Ceea ce au trecut este de neimaginat.”

Bill și Hillary Clinton au fost de acord să depună mărturie

Miercuri, congreswoman republicană din Carolina de Sud, Nancy Mace, a declarat că susține poziția lui Melinda French Gates, că fostul său soț are întrebări de răspuns, și a scris către James Comer, președintele comitetului de supraveghere al Camerei Reprezentanților care investighează activitățile lui Epstein.

„Ieri seară, am urmărit interviul lui Melinda Gates. Am cerut imediat președintelui comitetului de supraveghere, James Comer, să dea citație lui Bill Gates. Am întrebări pentru Bill Gates despre Epstein”, a scris Mace într-o postare pe X.

Luni, Bill și Hillary Clinton, ale căror nume apar de asemenea în dosarele Epstein, au spus că au fost de acord să depună mărturie în fața comitetului, la câteva zile înainte să voteze Camera să-i sancționeze pentru refuzul inițial de a face acest lucru.