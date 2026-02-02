Bill Gates şi Epstein ar fi discutat în 2017 despre „simularea unei pandemii”, arată un mail între milionari în noile documente apărute

În 2017, milionarul american Bill Gates, fondatorul Microsoft, ar fi discutat cu Jeffrey Epstein planuri despre o „simulare pandemică”. Informaţia apare în noua tranșă de documente din dosarul Epstein, publicate vineri, scrie AF Post, potrivit News.ro.

Un e-mail care descria ideea făcea referire la proiecte propuse, cum ar fi scenarii simulate de epidemii, extinderea infrastructurii de date medicale şi cercetarea în domeniul neurotehnologiei, care ar putea fi utile pentru securitatea naţională.

In 2017, Bill Gates discussed plans for “pandemic simulation[s]” with Jeffrey Epstein.



An email describing the idea referenced proposed projects such as simulated outbreak scenarios, expanded health-data infrastructure, and neurotechnology research potentially useful to… pic.twitter.com/a1k4gantyp — AF Post (@AFpost) February 1, 2026

În noile fişiere publicate, vineri, de Departamentul Justiţiei al Statelor Unite, Jeffrey Epstein afirma în iulie 2013 că Bill Gates i-ar fi cerut unui consilier medicamente pentru o boală cu transmitere sexuală, „ca urmare a relaţiilor sexuale cu fete ruse”, şi că, din acest motiv, i-ar fi administrat pe ascuns antibiotice soţiei sale de atunci, Melinda.

Bill Gates dezminte informațiile din mail-urile lui Epstein

În urma acuzațiilor, un reprezentant al lui Bill Gates a catalogat afirmațiile ca fiind „complet false”.

„Aceste afirmații – venite din partea unui mincinos – sunt absolut absurde și complet false. Singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu a avut o relație continuă cu Gates și cât de departe ar merge pentru a-l prinde în capcană și a-l defăima”, a transmis reprezentantului lui Bill Gates.

Potrivit unor dezvăluiri anterioare, Epstein ar fi încercat în 2017 să-l şantajeze pe Gates cu o presupusă relaţie cu jucătoarea de bridge Mila Antonova. Epstein ar fi fost enervat de faptul că Gates nu dorea să participe la un fond caritabil creat împreună cu JP Morgan, susţine un purtător de cuvânt al lui Gates.

Gates a spus în mod repetat că relaţia sa cu Epstein a fost limitată la discuţii despre filantropie şi că întâlnirile din 2011 şi 2014, inclusiv o cină la reşedinţa lui Epstein din Manhattan şi o fotografie la sediul Microsoft, au fost „o mare greşeală”.

În 2008, Epstein a condamnat pentru infracţiuni sexuale. A murit în 2019 în închisoarea din Manhattan, în ceea ce autorităţile au clasificat drept sinucidere.