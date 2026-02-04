„Amintiri dureroase din căsnicia mea”. Melinda French Gates reacționează la apariția lui Bill Gates în documentele Epstein

Bill Gates și Melinda French Gates. sursa foto: Hepta

Filantroapa miliardară Melinda French Gates a declarat că apariția numelui fostului său soț – cofondatorul Microsoft Bill Gates – în noile documente legate de defunctul infractor sexual Jeffrey Epstein i-a readus în minte „vremuri dureroase din căsnicia mea”, scrie BBC.

Ea a precizat, într-un podcast al NPR, că simte o „tristețe de neimaginat” în legătură cu acuzațiile din acest dosar și că persoanele menționate în documente, inclusiv fostul ei soț, trebuie să răspundă pentru acestea.

„Sunt atât de fericită că sunt departe de toată mizeria”, a spus ea. Cei doi au divorțat în 2021, după 27 de ani de căsnicie.

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA includ o afirmație a lui Epstein potrivit căreia Bill Gates ar fi contractat o boală cu transmitere sexuală. Gates a numit acuzația „absolut absurdă”.

„Aceste afirmații – provenite de la un mincinos dovedit și ranchiunos – sunt absolut absurde și complet false”, a declarat un purtător de cuvânt al lui Bill Gates. BBC a contactat reprezentanții acestuia pentru un punct de vedere legat de declarațiile fostei soții.

Bill Gates nu a fost acuzat de fapte ilegale de către victimele lui Epstein, iar includerea numelui său în documente nu implică vreo activitate infracțională.

În interviul acordat podcastului Wild Card al NPR, Melinda French Gates a spus: „Pentru mine, este personal greu de fiecare dată când apar aceste detalii, pentru că îmi readuc în minte amintiri din perioade foarte, foarte dureroase din căsnicia mea”.

„Oricare ar fi întrebările rămase acolo – nici nu pot începe să știu totul – acele întrebări sunt pentru acei oameni și chiar pentru fostul meu soț. Ei trebuie să răspundă pentru acele lucruri, nu eu”, a adăugat ea.

Presa americană a relatat că, înainte de despărțire, Melinda French Gates fusese deranjată de asocierea soțului ei cu Epstein. După anunțarea separării, Bill Gates a recunoscut că a avut o relație extraconjugală cu o angajată Microsoft în 2019.

Acuzațiile privindu-l pe Bill Gates apar în peste trei milioane de documente făcute publice săptămâna trecută de Departamentul de Justiție al SUA.

Două e-mailuri din 18 iulie 2013 par să fi fost redactate de Epstein, însă nu este clar dacă au fost vreodată trimise lui Gates.

Ambele mesaje au fost trimise din contul de e-mail al lui Epstein către același cont, fără să fie vizibil un cont asociat lui Gates, iar niciunul dintre ele nu este semnat.

Unul dintre e-mailuri este redactat sub forma unei scrisori de demisie din cadrul Fundației Bill și Melinda Gates și se plânge că ar fi fost nevoit să procure medicamente pentru Bill „pentru a face față consecințelor relațiilor sexuale cu fete ruse”.

Celălalt, care începe cu „dragă Bill”, critică încheierea unei prietenii și include noi afirmații potrivit cărora Bill Gates ar fi încercat să ascundă o infecție cu transmitere sexuală, inclusiv față de soția sa de atunci, Melinda.

De-a lungul anilor, Bill Gates și reprezentanții săi au minimalizat legătura cu Epstein. Gates a declarat anterior că s-au întâlnit doar la „câteva cine” pentru a discuta despre un proiect filantropic care nu s-a materializat.

După noile acuzații, un purtător de cuvânt al lui Bill Gates a afirmat că „singurul lucru pe care îl demonstrează aceste documente este frustrarea lui Epstein că nu avea o relație continuă cu Gates și până unde era dispus să meargă pentru a-l compromite și defăima”.

Multe dintre documentele, e-mailurile și fotografiile incluse în milioanele de fișiere publicate de Departamentul de Justiție săptămâna trecută oferă detalii despre vasta rețea de contacte a lui Epstein, care includea celebrități, lideri de afaceri și lideri politici mondiali – relații care, în unele cazuri, au continuat chiar și după condamnarea sa din 2008 pentru solicitare de acte sexuale de la o minoră de 14 ani.

Jeffrey Epstein a murit într-o închisoare din New York în 2019, în timp ce aștepta procesul într-un dosar de trafic sexual.