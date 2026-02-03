Jeffrey Epstein ar fi vizitat România în 2012. Plățile către românce erau mascate ca fiind "cheltuieli pentru combustibil"

Jeffrey Epstein ar fi vizitat ţara noastră în 2012 şi ar fi stat suficient de mult încât să îşi ia şi număr de telefon de România. FOTO: Profimedia Images

Jeffrey Epstein ar fi vizitat ţara noastră în 2012 şi ar fi stat suficient de mult încât să îşi ia şi număr de telefon de România, potrivit unui email trimis de acesta și existent la dosar, arată documentele făcute publice de Departamentul de Stat al SUA. Mesajul era transmis către un bărbat cae îi trimitea lui Epstein fotografii cu fotomodele românce pe care spunea că le poate contacta.

România ajunge în mijlocul scandalului dosarelor lui Jeffrey Epstein într-un dublu rol. Pe de o parte, țară vulnerabilă, parte a unei regiuni în care traficul de ființe umane a devenit o industrie ascunsă; pe de altă parte, punct pe harta financiară a acestuia. Dezvăluirile pun presiune pe autoritățile de la București să clarifice dacă transferurile de bani, mențiunile despre "fete din România" și dacă intermediarii cu legături locale au făcut sau nu obiectul unor anchete penale interne.

"Am părăsit Parisul astăzi, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Acesta este numărul meu românesc 0743...".

Potrivit acestui e-mail trimis de Jeffrey Epstein pe 21 mai 2012 (prezentat în documentele făcute publice de Departamentul de Stat al SUA), americanul ar fi vizitat ţara noastră şi ar fi stat suficient de mult încât să îşi ia şi număr de telefon de România. Mesajul e trimis către un anume Daniel Siad, personaj care îi trimitea lui Epstein fotografii cu fotomodele românce pe care spunea că le poate contacta.

Într-un alt email, de data aceasta trimis către Epstein, o româncă îl roagă să o ajute cu anticoncepţionale. Anchetatorii nu detaliază natura relaţiei dintre cei doi, dar susţin că există un raport de dependenţă şi vulnerabilitate.



Chiar şi Prinţul Andrew, căzut între timp în dizgraţia Casei Regale din cauza relaţiei cu pedofilul american, îi spune într-un email lui Epstein "Adaugă încă una: româncă, foarte drăguţă.", potrivit documentelor desecretizate.



Frumoase, modele sau nu, multe românce au ajuns în cercul apropiat al lui Jeffrey Epstein: Ioana, Andreea, Roxana, Andra. Iar finanţatorul plătea. Un virament de 10 mii de dolari doar către un singur cont din Botoşani, iar 30.000 de dolari au fost viraţi către un cont din Iaşi. Plăţile au fost mascate sub denumirea de "cheltuieli pentru combustibil".

Peste 3,5 milioane de pagini din scandalul Epstein au fost publicate de Departamentul de Stat al SUA.

Cuvintele "român" şi "România" apar în peste 1000 de pagini. Cele mai multe menţionări se regăsesc în dreptul numelui artistului plastic Ion Nicola. Originar din Tulcea, pictorul a avut o relaţie contractuală de lungă durată cu Epstein. I-a pictat pereţi, tablouri atât în New York, Paris cât şi pe insula ororilor.

Scandalul din jurul finanţatorului care-şi construise pe o insulă privată cea mai mare reţea de trafic de persoane şi pedofilie se aprinde pe măsură ce sunt publicate documente şi mărturii.



"Când am ieşit, am coborât scările şi era acolo (n.r. Jeffrey Epstein) şi mai erau acolo 3 alte fete. Cred că lociau acolo."



"Ţi-a oferit mai mulţi bani pentru a face mai multe lucruri?

Da!

Te-a atins vreodată?

Da!

În ce fel?

Pe spate, pe fund. "

Sunt câteva din mărturiile victimelor lui Epstein, dezvăluite prin desecretizarea documentelor. Multe dintre ele erau minore.

Trafic de persoane şi abuzuri sexuale. Prima anchetă a fost demarată în 2005. La Începutul anilor 2000 era de notorietate pentru presa de peste ocean relaţia lui Epstein cu Alina Puşcău. Un model român, fost miss în 1998.

Legăturile lui Epstein cu România duc până la profesori şi cercetători români. Omul de afaceri era interesat de progresia viruslui HIV dar şi de studii ştiinţifice cu privire la structura ADN. Epstein voia să trăiască mult şi bine. În mod bizar şi subit, Epstein s-a sinucis în 2019, imediat după ce a fost pus sub acuzare, într-o celulă antisuicid.