Trump, după arestarea fostului prinţ Andrew: „Cred că este o ruşine și cred că este foarte trist”

1 minut de citit Publicat la 08:39 20 Feb 2026 Modificat la 08:39 20 Feb 2026

Președintele american Donald Trump spune că ceea ce s-a întâmplat este „foarte trist pentru familia regală” / Foto: Getty Images

Donald Trump a apreciat joi arestarea fostului prinţ Andrew „foarte tristă” care a petrecut mai multe ore în arest în urma acuzaţiilor de „abuz în funcţie publică” legate de afacerea Epstein, notează AFP, potrivit Agerpres.

„Cred că este o ruşine. Cred că este foarte trist. Cred că este atât de rău pentru familia regală. Este foarte, foarte trist”, a declarat preşedintele SUA în timpul unei conferinţe de presă la bordul avionului său, afirmând că el, la rândul său, a fost "total" absolvit de orice vină.

Poliția l-a arestat joi pe Andrew Mountbatten-Windsor sub suspiciunea de abuz de putere în funcție publică.

Numele său a fost implicat într-un scandal internațional legat de relația sa cu finanțistul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și ulterior acuzat de trafic sexual de minore.

În Anglia, abuzul de putere în funcție publică este o infracțiune de drept comun care privește „abuzul sau neglijența gravă și intenționată a puterii sau responsabilităților funcției publice deținute”, conform Crown Prosecution Service, instituția care urmărește penal cazurile investigate de poliție în Anglia și Țara Galilor.

„Trebuie să existe o legătură directă între abuz și folosirea abuzivă a acelor puteri sau responsabilități”, conform ghidului serviciului de urmărire penală, citat de CNN.

În acest context legal, „abuzul sau neglijența intenționată” înseamnă „a face deliberat ceva greșit, știind că este greșit sau cu indiferență neglijentă față de faptul dacă este greșit sau nu”.

Ulterior, joi seară, fostul prinț a părăsit secția de poliție unde fusese reținut. Audierile au durat 12 ore.

Andrew Mountbatten-Windsor este cunoscut public drept Prințul Andrew, Duce de York - al doilea fiu al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.