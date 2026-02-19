Prima reacție a regelui Charles, după ce prințul Andrew a fost arestat în baza unor documente din dosarele Epstein

Regele Charles al Marii Britanii spune că legea trebuie să fie aplicată în cazul fratelui său, prințul Andrew. Foto: Getty Images

Regele Charles al Marii Britanii a publicat o declarație după arestarea fratelui său mai mic, prințul Andrew, suspectat de abuz în funcție publică, după ce i-ar fi furnizat lui Jeffrey Epstein documente confidențiale.

"Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare știrile despre Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abuz în funcție publică.

Ceea ce urmează acum este o procedură completă, corectă și adecvată, prin care această problemă este investigată în mod corespunzător de către autoritățile competente.

În acest sens, așa cum am mai spus, autoritățile au sprijinul și cooperarea noastră deplină și sinceră.

Regele Charles: Legea trebuie să își urmeze cursul

Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul.

Pe măsură ce procedura continuă, nu ar fi corect să comentez mai mult pe această temă.

Între timp, familia mea și cu mine vom continua să ne îndeplinim datoria și să vă slujim pe toți", se spune în declarația monarhului britanic.

Arestat joi, chiar în ziua în care a împlinit 66 de ani, Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut public drept Prințul Andrew, Duce de York, este al doilea fiu al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Numele său a fost des invocat în scandalul internațional din jurul miliardarului pedofil, mort în închisoare, Jefffrey Epstein.

Prințul nu a negat prietenia sa cu finanțistul decedat, afirmând că o regretă.

În urma scandalului, el s-a retras din îndatoririle oficiale, iar titlurile sale militare și patronajele regale i-au fost retrase.