BBC: Prințul Andrew al Marii Britanii a fost arestat. Ce acuzații i se aduc

3 minute de citit Publicat la 12:08 19 Feb 2026 Modificat la 12:20 19 Feb 2026

Prințul Andrew al Marii Britanii. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, potrivit informațiilor obținute de BBC. Fostul prinț Andrew a împlinit 66 de ani chiar astăzi.

„Ca parte a anchetei, astăzi, 19 februarie, am arestat un bărbat în jur de 60 de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk.”, au transmis polițiștii britanici.

„Bărbatul se află în continuare în custodia poliției în acest moment. Nu vom face public numele persoanei arestate, conform ghidurilor naționale. De asemenea, vă rugăm să țineți cont că acest caz este acum activ, astfel că trebuie manifestată prudență în orice publicare, pentru a evita situații de sfidare a instanței (contempt of court).

Comandantul adjunct al poliției, Oliver Wright, a declarat: „În urma unei evaluări amănunțite, am deschis o anchetă privind această acuzație de abatere în exercitarea unei funcții publice.

Este important să protejăm integritatea și obiectivitatea investigației noastre, în timp ce colaborăm cu partenerii noștri pentru a analiza această presupusă infracțiune.

Înțelegem interesul public semnificativ față de acest caz și vom furniza actualizări la momentul potrivit.”, se mai arată în comunicatul poliției.

Andrew Mountbatten-Windsor este cunoscut public drept Prințul Andrew, Duce de York — al doilea fiu al Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii.

Numele său a fost implicat într-un scandal internațional legat de relația sa cu finanțistul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și ulterior acuzat de trafic sexual de minore.

Acuzațiile care l-au vizat pe Prințul Andrew în scandalul Epstein

Prințul Andrew a recunoscut că a fost prieten cu Epstein și că l-a vizitat inclusiv după condamnarea acestuia din 2008. Relația lor a atras critici severe în Regatul Unit.

Situația s-a agravat după acuzațiile formulate de Virginia Giuffre, care a susținut că a fost traficată și forțată să întrețină relații sexuale cu Andrew pe când era minoră. Prințul Andrew a negat în mod constant acuzațiile.

În 2022, acesta a ajuns la o înțelegere amiabilă în procesul civil intentat în Statele Unite, fără a admite vinovăția.

În urma scandalului, el s-a retras din îndatoririle regale oficiale, iar titlurile sale militare și patronajele regale i-au fost retrase.

Noile documente din dosarul Epstein îl implică pe prințul Andrew

Cele mai recente documente desecretizate din dosarul Jeffrey Epstein au reaprins atenția publică asupra legăturilor dintre finanțistul american condamnat pentru infracțiuni sexuale și Prințul Andrew.

În urma publicării acestor materiale, autoritățile britanice și Palatul Buckingham sunt implicate într-o situație delicată care continuă să afecteze reputația fostului prinț.

Documente recente relevă schimburi interne și noi acuzații

Un set recent de documente făcute publice de Departamentul de Justiție al Statelor Unite arată că Andrew Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein, în anul 2010, materiale confidențiale și rapoarte de vizită primite în calitate de trimis comercial al Regatului Unit, în ciuda faptului că funcția sa impunea obligații de confidențialitate.

De asemenea, unele documente ale FBI și ale autorităților americane includ detalii potrivit cărora numele prințului Andrew apare în rapoarte conexe unor acuzații grave din anii ’90, privind trafic de persoane și agresiuni sexuale împotriva unui minor, ceea ce a determinat ca poliția britanică să lanseze apeluri publice pentru martori.

Sprijinul Palatului Buckingham și reacția autorităților

În urma dezvăluirilor, King Charles III și reprezentanții Palatului Buckingham și-au exprimat preocuparea și au precizat că sunt pregătiți să sprijine poliția britanică în evaluarea acestor noi acuzații, dacă sunt contactați oficial.

Regele Charles a transmis clar că acuzațiile trebuie tratate cu seriozitate și că instituțiile trebuie să asigure respectarea legii și transparența anchetelor.

De asemenea, forțele de ordine din Marea Britanie, inclusiv poliția Thames Valley și alte echipe coordonate la nivel național, examinează acum noile informații apărute în dosare, inclusiv posibile legături legate de zborurile și întâlnirile asociate cu Epstein în Regatul Unit.

În contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, fostul prinţ britanic Andrew, căzut între timp în dizgraţie, a părăsit reşedinţa sa luxoasă din Windsor, pe 4 februarie 2026, şi s-a mutat pe domeniul regal Sandringham.