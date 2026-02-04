Fostul prinţ Andrew a părăsit reşedinţa sa regală din Windsor. Unde va locui fratele mai mic al Regelui Charles

În prezent, Andrew ar locui într-o reşedinţă temporară, Wood Farm Cottage. Sursa foto: Getty Images

În contextul noilor dezvăluiri din scandalul Epstein, fostul prinţ britanic Andrew, căzut între timp în dizgraţie, a părăsit reşedinţa sa luxoasă din Windsor şi s-a mutat pe domeniul regal Sandringham, în estul Angliei, a raportat marţi seară BBC, potrivit Agerpres. Jeffrey Epstein avea o listă cu 43 de persoane care să îi moștenească averea uriașă, estimată 630 de milioane de dolari.

În noile documente declasificate în SUA pedofilul miliardar este numit de FBI "administratorul averii lui Putin", a relatat The Moscow Times.

Potrivit informaţiilor preluate de AFP, fostul prinţ britanic a părăsit Royal Lodge în cursul zilei de luni. Contactat de AFP pentru a face declaraţii pe această temă, biroul de presă de la Palatul Buckingham nu a dorit să confirme informaţia.

Andrew, fratele mai mic al Regelui Charles al III-lea, ar locui în prezent într-o reşedinţă temporară, Wood Farm Cottage, până când viitoarea sa reşedinţă permanentă de pe acelaşi domeniu, Marsh Farm, va fi renovată, potrivit tabloidului britanic The Sun.

Fostul prinţ, unul dintre fraţii mai mici ai regelui Charles al III-lea, a fost somat în octombrie 2025 să părăsească luxosul conac în care locuia de peste 20 de ani alături de fosta lui soţie, Sarah Ferguson, după ce titlurile princiare i-au fost retrase din cauza prieteniei sale cu infractorul Jeffrey Epstein.

Presiunea s-a intensificat şi mai mult în ultimele zile asupra lui Andrew, evidenţiat în noi fotografii şi e-mailuri din dosarul Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiţie al Statelor Unite.

Printre noile documente compromiţătoare figurează fotografii care îl arată pe fostul prinţ în timp ce stătea în genunchi sau aplecat deasupra unei femei, precum şi e-mailuri în care acesta îl invita pe Epstein la Palatul Buckingham pentru a discuta "în privat".

Aceste dezvăluiri l-au făcut să reacţioneze pe prim-ministrul britanic Keir Starmer, care a spus că Andrew ar trebui să depună mărturie în faţa Congresului american despre ceea ce ştie în legătură cu infracţiunile finanţistului american.

În timp ce Andrew a fost deja acuzat de agresiune sexuală de defuncta Virginia Giuffre, o a doua victimă a lui Jeffrey Epstein a afirmat prin intermediul avocatului său că infractorul pedofil american a trimis-o în Regatul Unit în 2010 pentru a întreţine raporturi sexuale cu Andrew la Royal Lodge, în apropiere de Castelul Windsor.

Un purtător de cuvânt al Poliţiei locale, Thames Valley Police, a anunţat marţi seară că "va examina aceste informaţii", precizând, totodată, faptul că nu a fost contactată deocamdată nici de acea femeie, nici de avocatul ei.

În urmă cu mai bine de trei luni, Prințul Andrew a renunţat la toate titlurile și onorurile regale, inclusiv la titlul de Duce de York, după presiunile tot mai mari cauzate de noile dovezi referitoare la relația sa cu fostul miliardar acuzat de pedofilie, Jeffrey Epstein, și a legăturilor cu un om de afaceri presupus a fi spion al Chinei.