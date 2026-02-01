Dosarele Epstein: În noile documente declasificate în SUA pedofilul miliardar este numit de FBI "administratorul averii lui Putin"

1 minut de citit Publicat la 23:22 01 Feb 2026 Modificat la 23:22 01 Feb 2026

Jeffrey Epstein (stânga, într-un afiș distribuit de autoritățile americane în legătură cu infracțiunile comise de miliardar) ar fi fost "administratorul averii" lui Putin, conform unor documente declasificate în SUA. Foto: Getty Images

Noi documente publicate de Departamentul de Justiție al SUA în cazul Jeffrey Epstein îl menționează pe miliardarul pedofil, mort în închisoare în august 2019, drept "administratorul bogăției" lui Vladimir Putin, notează The Moscow Times.

Departamentul american de Justiție face referire la un raport FBI din 27 noiembrie 2017, bazat pe mărturia unei surse confidențiale.

Conform acestui document, Epstein "a furnizat servicii similare" fostului dictator din Zimbabwe, Robert Mugabe.

În total, numele lui Putin este menționat de 1.055 de ori în noul set de documente, iar cuvântul "Rusia" de 5.876 de ori.

Materialele conțin, de asemenea, corespondența în care Epstein discută despre posibile întâlniri cu Putin.

Epstein a purtat o bogată corespondență despre Putin cu un important politician european

De exemplu, în octombrie 2010, un e-mail primit de miliardar conținea întrebarea: "A fost Putin a pe vasul tău?"

În noiembrie același an, în timp ce solicita o viză pentru Rusia, omul de afaceri a formulat, la rândul său, o întrebare într-un email: "Am un prieten de-al lui Putin. Ar trebui să-l apelez?"

În august 2011, Epstein i-a scris unui om de afaceri din Emiratele Arabe Unite că "Putin ar putea veni în SUA, și aș prefera să-l întâlnesc aici".

Defunctul finanțator avut, pe când trăia, o corespondență bogată pe această temă cu fostul secretar general al Consiliului Europei, Thorbjorn Jagland.

În mai 2013, Epstein i-a scris acestuia că "Putin a fost invitat la o cină la Paris, la care va participa Bill Gates".

În ianuarie 2014, Epstein i-a cerut lui Jagland "să îi explice lui Putin" că Rusia are nevoie de "o versiune mai avansată de Bitcoin".

Epstein s-a sinucis în închisoare, conform versiunii oficiale

În octombrie 2017, l-a contactat din nou pe politicianul european, rugându-l să discute despre monedele digitale cu președinele rus.

În iunie 2018, i-a scris acestuia că "ar dori foarte mult să se întâlnească" cu Putin și că este gata să se vadă cu ministrul de Externe de la Moscova, Serghei Lavrov.

Din documente nu reiese clar dacă întâlnirea lui Epstein cu liderul rus a avut loc, până la urmă.

Jeffrey Epstein a fost arestat în 2019 pentru acuzații de trafic sexual cu minori. Conform documentelor instanței, cel puțin 40 de fete cu vârstă minoră au fost abuzate la reședințele sale.

În august 2019, acuzatul s-a sinucis în închisoare, conform versiunii oficiale. Complicea sa, Ghislaine Maxwell, a fost condamnată la 20 de ani de închisoare.