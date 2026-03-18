Harta zonelor de risc se extinde în România. Milioane de locuințe amenințate

Harta zonelor de risc din România se extinde. Inundațiile și vijeliile din ultima perioadă au demonstrat cât de vulnerabile pot fi locuințele în fața fenomenelor meteo extreme, iar riscul seismic rămâne o realitate care nu poate fi ignorată.

În acest context, Antena 3 CNN și UNSAR, în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța, continuă campania de informare privind importanța asigurării locuințelor. După primul eveniment de la București, demersul ajunge astăzi în județul Constanța pentru a aduce în prim-plan riscurile specifice regiunii și soluțiile prin care proprietarii își pot proteja casele și bunurile, într-o țară în care 8 din 10 locuințe sunt încă neasigurate.

Inundațiile urbane, incendiile de vegetație, furtunile marine și vulnerabilitatea locuințelor de coastă sunt doar câteva dintre temele dezbaterii de astăzi.

Alexandru Ciuncan, președinte și director general UNSAR, a explicat care sunt cauzele pentru care românii nu încheie o asigurare, dar și riscurile care apar în cazul unui dezastru:

„Aș putea să spun că vorbim despre mai multe cauze. Am putea să ne uităm la partea de educație financiară, am putea să ne uităm la zona de venituri, am putea să ne uităm la tot ceea ce înseamnă prevenția riscului și modul în care suntem obișnuiți să tratăm riscurile. Ce e important de spus este că vedem un interes în creștere al românilor privind asigurările de locuințe. 55% dintre români ne spuneau anul trecut că sunt mai interesați de astfel de soluții de protecție financiară.

Pentru că, da, o asigurare nu poate preveni producerea unui dezastru, însă cu siguranță poate preveni producerea unui dezastru financiar. Și, din păcate, în ciuda contextului actual, unde se suprapun crize de natură diferită, o situație complexă, chiar și în aceste momente riscurile nu ne ocolesc. Și vorbim despre incendii, vorbim despre inundații, vorbim despre cutremure, furtuni, vijelii și așa mai departe.

Toate acestea se traduc în despăgubiri în creștere, care au fost plătite de industria de asigurări. Despăgubiri în creștere cu 20%, dacă ne uităm la primele nouă luni ale anului trecut. Deci undeva s-a ajuns la circa 155 de milioane de lei plătiți de industria de asigurări numai în baza asigurărilor de locuințe, pentru toate riscurile care ne afectează locuințele. Și aveți mare dreptate, în România avem cam 8 milioane de locuințe care nu sunt protejate complet prin intermediul unei asigurări facultative de locuințe. Cifra e puțin mai bună dacă vorbim despre asigurările obligatorii de locuință”, a explicat Alexandru Ciuncan.

Acesta a subliniat și importanța responsabilității individuale:

„Din păcate, așa cum vedem de cele mai multe ori, în momentul în care oamenii nu au o asigurare facultativă, nu mai zic de cea obligatorie a locuinței, de cele mai multe ori ei trebuie să apeleze la sprijinul autorităților locale în cazul unui dezastru. Și ceea ce credem noi că este important de spus e că responsabilitatea individuală este ceea ce contează. Suntem o țară de proprietari și, de cele mai multe ori, locuințele sunt cele mai de preț bunuri pe care le avem. Deci e important să ne informăm și să vedem cum ni le putem proteja concret”, a concluzionat el.