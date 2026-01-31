„Ai vreo petrecere planificată?”Elon Musk a fost mai apropiat de Jeffrey Epstein decât se știa, potrivit unor e-mailuri desecretizate

E-mailurile par să contrazică negările sale constante privind orice legături personale cu Jeffrey Epstein. Foto: Getty Images

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a avut o relația mai apropiată cu finanţistul şi infractorul sexual Jeffrey Epstein decât se cunoștea public până acum, potrivit documentelor publicate vineri de Departamentul de Justiţie al SUA. Cei doi au schimbat mai multe emailuri în care fondatorul Tesla își făcea planuri să viziteze insula lui Epstein, relatează News.ro.

Documentele desecretizate includ schimburi de e-mailuri între Musk şi Epstein din anii 2012 şi 2013, în care cei doi încercau să stabilească momentul în care Musk ar fi urmat să facă o vizită pe Little St James. Niciuna dintre aceste discuţii nu pare să fi dus, în cele din urmă, la o vizită, din cauza unor probleme logistice.

„Voi fi în zona BVI/St Bart’s în perioada sărbătorilor. Există un moment bun pentru o vizită?”, scria Musk pe 13 decembrie 2013.

„Oricare zi între 1 şi 8. Vedem pe parcurs, dacă vrei. E mereu loc pentru tine”, i-a răspuns Epstein.

Musk a trimis apoi mai multe e-mailuri în care îşi detalia programul, iar cei doi au stabilit data de 2 ianuarie pentru vizită. Schimbul de mesaje s-a încheiat însă cu un e-mail al lui Epstein, în care acesta spunea că va trebui să rămână la New York şi îşi exprima regretul că nu se pot întâlni.

„Veşti proaste - din păcate, programul meu mă va ţine în New York. Aşteptam cu nerăbdare să petrecem în sfârşit ceva timp împreună, doar pentru distracţie, aşa că sunt foarte dezamăgit. Sper să putem programa o altă dată în viitorul apropiat”, a scris Epstein.

În noiembrie 2012, Epstein i-a trimis lui Musk un e-mail în care îl întreba „Câte persoane veţi fi pentru elicopterul spre insulă”.

„Probabil doar Talulah şi cu mine. În ce zi/noapte va fi cea mai nebună petrecere pe insula ta?”, a răspuns Musk, într-o aparentă referire la fosta sa soţie, Talulah Riley.

Musk a revenit cu un alt e-mail pe 25 decembrie, ca răspuns la un mesaj al lui Epstein care îl încuraja să vină în vizită şi îi punea la dispoziţie elicopterul.

„Ai vreo petrecere planificată?”, întreba Musk, spunând că a muncit foarte mult şi vrea să intre în atmosfera de petrecere în St Barts sau în altă parte şi să se dezlănţuie.

Pe 2 ianuarie 2013, Musk i-a trimis lui Epstein un e-mail sugerând că vizita nu va mai avea loc: „Logistica nu va funcţiona de data aceasta”.

Musk a negat orice legătură personală cu Epstein

Musk a fost extrem de critic faţă de persoanele asociate cu Epstein, însă e-mailurile publicate recent par să contrazică negările sale constante privind orice legături personale. CEO-ul Tesla declara pentru Vanity Fair în 2019 că Epstein era „în mod evident un individ dubios” şi susţinea: „A încercat în repetate rânduri să mă convingă să îi vizitez insula. Am refuzat”.

Schimburile de e-mailuri dintre cei doi magnaţi au avut loc la ani după ce Epstein a fost condamnat, în 2008. Ulterior, Epstein a fost arestat în 2019 sub acuzaţii federale de trafic sexual.

Un e-mail separat din documente arată că asistenta lui Epstein, Lesley Groff, părea să facă planuri pentru ca Epstein să ia prânzul la SpaceX în 2013, scriind: „Elon Musk apreciază invitaţia la Ranch, dar are alte angajamente… Prânzul de luni, 25 februarie, la ora 13:00, la SpaceX este confirmat”.

Nu este clar dacă prânzul a avut loc sau dacă Musk a participat. Un alt set de mesaje din martie 2013 îi arată pe Epstein şi Musk schimbând e-mailuri după ce Epstein îi trimite felicitări, la o zi după o lansare de rachetă SpaceX.

Un reprezentant al lui Musk şi al companiei sale de inteligenţă artificială, xAI, nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta aceste informaţii.

3 milioane de documente din dosarul Epstein, făcute publice

E-mailurile nou publicate dintre Musk şi Epstein, care a fost găsit mort în celula sa în 2019 şi care, timp de ani de zile, a fost subiectul unor speculaţii intense privind legăturile sale cu unele dintre cele mai puternice persoane din lume, fac parte dintr-un set de 3 milioane de documente făcute publice vineri de Departamentul de Justiţie din SUA.

Musk s-a confruntat anterior cu presiuni pentru a răspunde în legătură cu orice posibilă conexiune cu Epstein, inclusiv după o publicare anterioară a unor documente ale Departamentului de Justiţie, în care numele său era menţionat. Anul trecut, democraţii din Camera Reprezentanţilor au publicat o copie a programului zilnic al lui Epstein, care includea o notare din 2014: „Reminder: Elon Musk pe insulă, 6 decembrie (mai este valabil?)”. Nu au fost oferite alte detalii, iar Musk a negat că ar fi făcut planuri pentru vizită într-o postare pe X.

„Acest lucru este fals”, a scris el, ca răspuns la o postare care menţiona acuzaţiile.

Musk a negat, de asemenea, că ar fi cunoscut-o pe Ghislaine Maxwell, complice de lungă durată a lui Epstein, susţinând că o fotografie intens distribuită, în care cei doi apar împreună la un eveniment, se datorează faptului că aceasta „i-a stricat poza” la o petrecere Vanity Fair. Musk a declarat că a vizitat o dată apartamentul lui Epstein din Manhattan „pentru aproximativ 30 de minute”, împreună cu fosta sa soţie Talulah Riley, ca parte a documentării pentru o carte pe care aceasta o scria, fără a preciza data exactă.

Deşi a negat o legătură personală cu Epstein, Musk a invocat numele infractorului sexual pentru a-i ataca pe alţii. El a susţinut, în timpul conflictului său public cu Donald Trump de anul trecut, că numele preşedintelui apare în dosarele Epstein. Ulterior, Musk pare să fi şters postările de pe X în care îl acuza pe Trump de legături cu Epstein.

De asemenea, Musk l-a insultat în luna mai pe un alt magnat din tehnologie, Bill Gates, în legătură cu relaţia fondatorului Microsoft cu Epstein, reacţionând dur după ce Gates l-a criticat pentru reducerile de ajutor umanitar. „Cine se crede Bill Gates să facă comentarii despre bunăstarea copiilor, având în vedere că a frecventat cercul lui Jeffrey Epstein?”, a spus Musk.