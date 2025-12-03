Imagini nemaivăzute până acum cu insula lui Jeffrey Epstein au fost făcute publice de congresmenii democrați

Insula Little St.James era utilizată ca una dintre principalele sale reședințe și era locul, potrivit acuzării, unde Jeffrey Epstein ar fi agresat sexual mai multe femei și fete minore. Foto: Profimedia Images

Membri democrați ai Congresului american au făcut publice miercuri fotografii și înregistrări video ale insulei aparținând infractorului sexual Jeffrey Epstein și ale reședinței sale, unde acesta ar fi agresat sexual mai multe femei și fete minore, relatează Agerpres.

Congresmenii declară într-un comunicat că au primit aceste documente în urma unei cereri adresate în 18 noiembrie serviciilor judiciare ale Insulelor Virgine americane, teritoriu al SUA în Caraibe, unde Jeffrey Epstein deținea două insule.

Una dintre ele - Little St.James - era utilizată ca una dintre principalele sale reședințe și era locul, potrivit acuzării, unde el ar fi agresat sexual mai multe femei și fete minore.

› Vezi galeria foto ‹

Finanțistul a fost găsit mort în 2019 în celula sa, în urma unui suicid, potrivit autorităților, înainte de începerea procesului său pentru crime sexuale.

Cele zece fotografii și patru înregistrări video, calificate drept „inedite”, arată în special camere ale vilei în discuție, o cameră cu echipamente stomatologice și imagini din exteriorul reședinței luxoase.

„Aceste noi imagini oferă un tablou tulburător al lumii lui Jeffrey Epstein și al insulei sale”, declară într-un comunicat alesul democrat Robert Garcia, membru al Comisiei de supraveghere din Camera Reprezentanților, care anchetează de mai multe luni dosarul și posibile deficiențe ale autorităților.

„Publicăm aceste fotografii și înregistrări video pentru a garanta transparența publică în ancheta noastră și pentru a ajuta la alcătuirea tabloului complet al crimelor oribile ale lui Epstein”, a adăugat el, cerându-i președintelui Trump „să facă publice cât mai curând toate documentele” despre finanțistul newyorkez.

Congresmenii democrați afirmă de asemenea că au primit documente de la J.P.Morgan și Deutsche Bank - două bănci care avuseseră de a face cu Jeffrey Epstein - și intenționează să le facă publice „în zilele următoare” după examinarea lor.

Publicarea acestor noi imagini intervine într-un moment în care Administrația Trump se află sub presiune pentru a publica toate documentele aflate în posesia despre Jeffrey Epstein, în urma adoptării de către Congres la jumătatea lunii noiembrie a unei legi în acest sens.

Ministerul Justiției are termen până la 19 decembrie pentru a face aceasta, iar trei congresmeni democrați și doi republicani i-au scris miercuri ministrului Pam Bondi pentru a-i cere o întâlnire cu scopul de a discuta despre „obstacolele de procedură care s-ar putea interfera” cu publicarea documentelor. Un mijloc de a exercita presiune publică asupra ministrului pentru a se asigura că data limită va fi respectată.

După ce a promis în timpul campaniei sale din 2024 dezvăluiri zguduitoare, Donald Trump cere susținătorilor săi de mai multe luni să întoarcă pagina, calificând dosarul drept „farsă” amplificată de opoziția democrată.