Casa Albă e acuzată că a încercat să cenzureze informații legate de președintele SUA din dosarul Epstein. 16 fotografii au fost șterse

Mai multe fotografii publicate au fost suprimate sâmbătă, provocând apariţia unor acuzaţii. Foto: Getty Images

După ce mai multe fotografii din dosarele Jeffrey Epstein, publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA, inclusiv una cu președintele Donald Trump, au fost înlăturate, Administrația Trump a fost acuzată de cenzură. Procurorul general adjunct al SUA, Todd Blanche, a spus că decizia de a scoate imaginile de pe site-ul Departamentului de Justiție nu are nicio legătură cu președintele american, ci au fost făcute la cererea grupurilor de apărare a victimelor, iar cel mai probabil vor fi reîncărcate, relatează Agerpres.

În Statele Unite se înmulţesc criticile privind publicare parţială şi masiv editată a documentelor anchetei, relatează AFP.



„Nu cenzurăm informaţiile privindu-l pe preşedintele Trump” din dosare publicate sau viitoare, a dat asigurări numărul doi din minister, Todd Blanche, într-un interviu pentru NBC.



Acest fost avocat personal al lui Donald Trump a răspuns criticilor aleşilor din ambele partide şi victimelor lui Jeffrey Epstein, finanţist şi infractor sexual new-yorkez care a murit în închisoare în 2019, în jurul publicării acestui dosar tentacular.



După luni de amânări, ministrul a început vineri să facă publice mii de fotografii, înregistrări video şi texte despre acest om de afaceri acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, între care minore, şi cunoscut pentru că a frecventat personalităţi de prim-plan, între care actualul preşedinte şi fostul său predecesor democrat Bill Clinton.



Dosarul integral nu a fost făcut public până în prezent, aşa cum prevede totuşi legea aflată la originea acestui efort de transparenţă, şi numeroase dosare sunt puternic cenzurate, cum este şi un document înnegrit pe toatele cele 119 pagini.



Una dintre imaginile retrase de pe site-ul ministerului arăta diverse fotografii aranjate pe o piesă de mobilier şi într-un sertar, dintre care una cu preşedintele republican.



„Toate acestea vizează ascunderea unor lucruri pe care, dintr-un motiv sau altul, Donald Trump nu vrea să le facă publice”, a afirmat duminică la CNN aleasă democrată Jamie Raskin.



Întrebat despre această imagine, responsabilul Departamentului de Justiție a dat asigurări că nu este vorba despre o manevră pentru a-l proteja pe preşedinte.



„Am aflat după publicarea acestei fotografii că există preocupări” privind femeile prezente pe acest clişeu „şi prin urmare l-am retras; nu are nimic de a face cu preşedintele Trump”, a dat asigurări Todd Blanche.

Cele 16 eliminări au fost făcute la cererea grupurilor de apărare a victimelor. „Nu avem informaţii complete”, a mai spus Blanche. „Aşadar, când primim sesizări de la grupurile de apărare a drepturilor victimelor cu privire la acest tip de fotografii, le eliminăm şi investigăm.”

După cum a spus Blanche, cercetarea fotografiilor era în curs de desfăşurare şi acestea „vor fi repuse online”, singura întrebare fiind „dacă vor fi cenzurate”.