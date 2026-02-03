Epstein avea o listă cu 43 de persoane care să îi moștenească averea uriașă. Cine e Karyna, căreia îi dăduse deja 49 de diamante

Miliardarul american Jeffrey Epstein avea o listă cu 43 de persoane care să îi moștenească averea uriașă. Foto: Getty Images

Jeffrey Epstein a indicat, într-un document secret, cine voia să-i moștenească averea de 630 de milioane de dolari. Documentul arată că fosta lui iubită, Karyna Shuliak, ar primi 100 de milioane de dolari și toate proprietățile lui. Tot acolo se menționează că Epstein ar fi cerut-o în căsătorie cu un inel cu diamant de 32,73 carate, scrie Business Insider.

O notă scrisă de mână pe un document financiar, semnată de Epstein cu două zile înainte să se sinucidă în închisoare, notă inclusă în dosarele publicate vineri de Departamentul de Justiție al SUA, spune că i-a oferit atunci iubitei sale, Karyna Shuliak, un inel cu diamant de 32,73 carate „în perspectiva căsătoriei”.

După moarte, Epstein intenționa să-i lase logodnicei 100 de milioane de dolari și locuințele sale, inclusiv conacul din Manhattan, apartamentul din Paris, ranch-ul din New Mexico și două insule private din Insulele Virgine Americane.

Detaliile apar într-un document numit The 1953 Trust, în care finanțistul a stabilit cine urma să primească bunurile lui, evaluate atunci la 630 de milioane de dolari, după moartea sa. Epstein a semnat documentul pe 8 august 2019, în timp ce era închis în Manhattan pentru acuzații federale de trafic sexual, iar actul a fost finalizat mai târziu, în aceeași lună. Existența lui fusese menționată în testamentul public și în procesele privind averea sa din Insulele Virgine Americane, dar conținutul a rămas secret ani la rând după moartea lui. The 1953 Trust a înlocuit un alt document de planificare financiară, datat din ianuarie 2019. Versiuni cu pasaje acoperite din ambele documente au fost publicate ca parte a unui set de dosare făcute publice în baza Epstein Files Transparency Act.

Privite împreună, cele două documente oferă indicii despre cercul apropiat al lui Epstein, inclusiv despre Karyna Shuliak, dar și despre relația lui cu fosta iubită Eva Andersson Dubin și fiica acesteia cea mare.

Documentele nu indică vreo faptă ilegală din partea persoanelor menționate. Mulți dintre cei trecuți acolo au fost identificați și în trecut ca apropiați ai lui Epstein și i-au condamnat public comportamentul.

125 de milioane de dolari către peste 100 de victime

Averea lui Epstein conținea aproximativ 127 de milioane de dolari în active în septembrie 2025, potrivit celei mai recente raportări trimestriale disponibile public. De la moartea lui Epstein, succesiunea a fost blocată în procese și discuții cu creditori. A plătit 125 de milioane de dolari către peste 100 de victime, printr-un program de compensații, și încă sute de milioane de dolari pentru taxe, înțelegeri cu victimele și alte cheltuieli.

Karyna Shuliak, care este dentist, este cel mai mare beneficiar din The 1953 Trust. Ea este ultima persoană din afara Manhattan Correctional Center despre care se știe că a vorbit cu Epstein. Potrivit registrelor Administrației Penitenciarelor din SUA, Epstein a vorbit cu ea la telefon în seara dinaintea morții, apelul de 20 de minute fiind neînregistrat. Shuliak nu a răspuns solicitărilor de comentarii ale Business Insider.

În documentul din ianuarie 2019, cel mai mare beneficiar ar fi urmat să fie Celina Dubin, fiica cea mare a Evei Andersson Dubin și a miliardarului Glenn Dubin. Eva Andersson Dubin, fostă câștigătoare Miss Sweden devenită medic, a avut o relație cu Epstein înainte să se căsătorească cu Glenn Dubin. Cuplul are trei copii adulți. Un reprezentant al familiei a spus anterior că au fost „îngroziți” de faptele lui Epstein și că „ar fi rupt imediat legăturile” dacă ar fi știut. Acel document i-ar fi lăsat Celinei două dintre proprietățile importante ale lui Epstein, respectiv Zorro Ranch din New Mexico și domeniul său din Insulele Virgine Americane. Ea ar fi primit și banii rămași după ce se făceau plățile prevăzute.

Business Insider a relatat și că, în 2014, Epstein a trecut-o pe Celina Dubin drept beneficiar, dar că în 2015 a înlăturat-o.

Un reprezentant al familiei Dubin a spus că atât Celina Dubin, cât și Eva Andersson Dubin au renunțat la orice posibilă moștenire de la Epstein.

Cei mai importanți beneficiari ai averii lui Epstein

Documentele arată că, înainte să moară în august 2019, Epstein a mărit semnificativ sumele pe care intenționa să le lase.

Documentul din ianuarie 2019 enumera 32 de sume, un total de 225 de milioane de dolari. Documentul ulterior, The 1953 Trust, are 43 de astfel de sume, care depășesc 330 de milioane de dolari, inclusiv cei 100 de milioane destinați lui Karyna Shuliak.

Karyna Shuliak este, de departe, cel mai mare beneficiar în The 1953 Trust: ar fi urmat să primească 50 de milioane de dolari imediat și încă 50 de milioane printr-o plată eșalonată, plus proprietățile lui Epstein.

Într-o notă scrisă de mână pe document, Epstein a menționat că i-a dat lui Shuliak și 48 de diamante, pe lângă inelul de logodnă cu diamant. El a scris că acestea ar fi rămas ale ei dacă mariajul nu era consumat, iar el murea.

Următorii ca importanță în The 1953 Trust sunt Darren Indyke, avocatul personal al lui Epstein de mulți ani, care ar fi urmat să primească 50 de milioane de dolari, și Richard Kahn, contabilul lui, care ar fi urmat să primească 25 de milioane de dolari. Pe lângă rolul de co-executori ai succesiunii, Indyke și Kahn erau aleși de Epstein pentru a administra trustul.

Epstein a scris că plănuia să înființeze un fond separat pentru Shuliak, pentru cheltuieli curente, și încă unul pentru o persoană al cărei nume este acoperit în document. Ambele urmau să fie administrate tot de Indyke și Kahn.

Multe dintre persoane care apar cu numele neacoperite în ambele documente sunt angajați ai lui Epstein, inclusiv menajere și piloți ai avionului său privat. Alții sunt oameni din mediul academic care au petrecut timp cu Epstein și care au primit anterior finanțări pentru cercetare de la el.

Ghislaine Maxwell, condamnată pentru trafic de fete către Epstein și aflată în închisoare pentru 20 de ani, urma să primească 10 milioane de dolari potrivit trustului final.

The 1953 Trust menționează că Cecile de Jongh, fosta primă doamnă a Insulelor Virgine Americane și angajată a lui Epstein, ar fi primit 1 milion de dolari.

Fratele lui Epstein, Mark Epstein, ar fi primit 10 milioane de dolari, bani care urmau să fie puși într-un fond pentru copiii lui.

The 1953 Trust conținea o regulă potrivit căreia banii nu urmau să fie plătiți mai devreme de doi ani de la moartea lui Epstein, iar angajații nu ar fi putut primi bani dacă Indyke sau Kahn îi concediau.

Într-un e-mail trimis procurorilor, un avocat al lui Indyke și Kahn a spus că aceștia nu vor încerca să-i împiedice pe angajații lui Epstein să coopereze cu anchetatorii.