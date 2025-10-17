Prințul Andrew renunță la toate titlurile sale regale. „Acuzațiile la adresa mea afectează activitatea Majestății Sale”, regele Charles

Decizia a fost luată de prințul Andrew, după o discuție cu regele Charles și familia regală. Foto: Profimedia Images

Prințul Andrew urmează să renunțe la toate titlurile și onorurile regale, inclusiv la titlul de Duce de York, în urma presiunilor tot mai mari cauzate de noile dovezi referitoare la relația sa cu fostul miliardar acuzat de pedofilie, Jeffrey Epstein, și a legăturilor cu un om de afaceri presupus a fi spion al Chinei, informează Sky News.

„În urma discuțiilor cu regele și cu membrii familiei apropiate și extinse, am ajuns la concluzia că acuzațiile continue la adresa mea afecteză activitatea Majestății Sale și a Familiei Regale”, a spus prințul Andrew, într-un comunicat de presă. „Am decis să pun datoria mea față de familie și țară mai presus de orice”.

Cu toate acestea, Andrew își va păstra titulatura de „prinț”, în condițiile în care este băiatul fostei regine Elisabeta a II-a.

Fosta soție a lui Andrew, Sarah Ferguson, își va pierde și ea, de asemenea, titlul de „Ducesă de York”.

Anul trecut, regele Charles a făcut presiuni asupra fratelui său, prințul Andrew, pentru a-l convinge să părăsească reședința pe care o avea la Windsor. Regele Charles a dorit astfel să se desprindă complet de fratele său mai mic, prințul Andrew, care a fost implicat în diverse scandaluri.

Andrew a fost dat în judcată de aceeași femeie, Virginia Giuffre, care l-a acuzat inițial pe Jeffrey Epstein. Giuffre l-a acuzat pe Andrew că a violat-o, când aceasta era minoră, în locuința din capitala britanică deținută de o asociată a lui Epstein, precum și în proprietățile deținute de miliardarul american în Manhattan și Insulele Virgine.

Jeffrey Epstein a fost găsit mort în celula sa, în 2019.

De asemenea, un om de afaceri, acuzat că ar fi spionul Chinei, a ajuns până la Palatul Buckingham la invitația Prințului Andrew. Afaceristul, care nu mai are dreptul să între în Marea Britanie pe motive de securitate națională, a fost de două ori invitat la Palatul Buckingham, dar a ajuns și la Palatul St. James, precum și la Castelul Windsor, de fiecare dată, la invitația Ducelui de York.