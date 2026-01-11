Starea lui Ramzan Kadîrov s-a înrăutățit. Ukrainskaia Pravda: I-au cedat rinichii, a fost trecut pe dializă

Liderul cecen Ramzan Kadîrov. FOTO: Hepta

Starea de sănătate a președintelui Republicii Cecene, Ramzan Kadîrov, s-a înrăutățit, iar din cauza insuficienței renale, acesta este supus dializei, a relatat publicația Ukrainskaia Pravda, citând surse din serviciul de informații militare de la Kiev, GUR.

Presa ucraineană și internațională au relatat la finele lunii trecute că aliatului lui Vladimir Putin i s-a făcut rău cu ocazia unei vizite la Moscova, înainte de Crăciun, și a trebuit să fie spitalizat de urgență.

Surse GUR susțin că, în prezent, Kadîrov se află în propriul spital din Cecenia, unde a fost vizitat de membri ai familiei, inclusiv din alte țări.

Ca urmare a deteriorării sănătății liderului cecen, procesul de stabilire a candidatului care ar urma să-i ia locul în calitate de nou lider al Ceceniei "s-a intensificat semnificativ", precizează serviciul de informații ucrainean.

Kadîrov și-a plasat rudele în posturi-cheie

Anterior, liderul cecen l-a numit pe fiul său, Ahmat Kadîrov, în vârstă de 20 de ani, în funcția de viceprim-ministru interimar.

Acesta deține și funcția de ministru al Sportului din Cecenia, poziţie pe care o ocupă din 2024.

Kyiv Post notează că fiica cea mare a liderului cecen este, la rândul ei, vicepremier și ministru al Culturii.

În noiembrie 2023, Ramzan Kadîrov și-a numit un fiu adolescent, Adam Kadîrov, în funcția de șef al serviciului său de securitate, după ce tânărul a bătut un deținut aflat în arest pentru că ar fi ars Coranul.