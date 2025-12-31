Ramzan Kadîrov a fost resuscitat de urgență înainte de Crăciun. La un pas de moarte, el a ratat ședința Consiliului de Stat

2 minute de citit Publicat la 17:41 31 Dec 2025 Modificat la 17:48 31 Dec 2025

Ramzan Kadîrov într-o imagine din luna mai 2025. Foto: Profimedia Images

Liderul cecen Ramazan Kadîrov a fost spitalizat de urgență la Moscova în noaptea de 24 spre 25 decembrie, scrie miercuri The Moscow Times, care citează o relatare pe surse publicată de ediția europeană a "Novaia Gazeta".

Conform acesteia din urmă, Kadîrov s-a deplasat în capitala rusă pentru a participa la o ședință a Consiliului de Stat prezidată de Vladimir Putin.

Însă starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc, iar liderul cecen a fost transportat cu o ambulanță la Spitalul Clinic Central care deservește Biroul Executiv Prezidențial al Federației Ruse.

În urma incidentului, Consiliului de Stat a continuat fără participarea unui reprezentant al Republicii Cecene.

"Abia l-au resuscitat la Moscova, după care s-a întors acasă. Nu a mai apărut în public de atunci", a precizat sursa Novaia Gazeta.

Publicația amintește că, la începutul anului curent, Kadîrov a mai fost spitalizat la clinica privată Aimedi din Groznîi, însă starea sa de sănătate a continuat să se deterioreze.

Kadîrov recunoaște că nu stă prea bine cu nervii

Kadîrov însuși a recunoscut implicit situația într-o declarație în care a menționat că și-a luat "doar" patru vacanțe oficiale în acest an.

El a recunoscut că nici cu nervii nu stă prea bine.

"Am căderi nervoase. O stare constantă de tensiune, ca și cum aș fi expus unui curent electric", a detaliat liderul cecen.

Kadîrov a pus această stare pe seama "îngrijorărilor legate de luptătorii ceceni" implicați de partea Moscovei în războiul din Ucraina.

Numit adesea "clownul lui Putin" pentru stilul de viață extravagant și pentru numeroasele declarații bombastice, de regulă fără priză cu realitatea, în ceea ce privește implicarea forțelor sale în războiul purtat de Rusia în Ucraina, acest lider a mai insistat că necazurile sale nu sunt, neapărat, de natură să-l incapaciteze fizic.

Astfel, în septembrie, Kadîrov a declarat că a făcut 50 de flotări de fiecare dată când i s-a spus că ar avea probleme de sănătate.

Totuși, Novaia Gazeta menționează surse care afirmă că șeful Republici Cecena ar fi suferind cu rinichii.

O altă variantă vehiculată de adversarii săi ar fi aceea că ar suferi de necroză pancreatică, o boală incurabilă.

"Nimeni nu cunoaște diagnosticul exact, deoarece informațiile despre starea de sănătate a lui Kadîrov sunt ascunse cu grijă", a explicat Ibrahim Iangulbaev, liderul mișcării de opoziție cecene "Adat".

În iulie, ziarul Milliyet a scris că Ramzan Kadîrov aproape s-a înecat în timp ce era în vacanță în sud-vestul Turciei, fiind spitalizat ulterior.

În decembrie, el și-a restrâns la două ore "linia directă" anuală cu locuitorii republicii, eveniment construit după modelul mentorului său de la Moscova.