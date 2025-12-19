Putin este așteptat să le spună rușilor, la televiziune, dacă acceptă sau nu pacea propusă de Trump în Ucraina

Publicat acum 2 ore si 19 minute

Președintele rus Vladimir Putin este așteptat, vineri, să transmită un semnal public președintelui american Donald Trump, Ucrainei și liderilor europeni în legătură cu demersurile acestora de pace, după aproape patru ani de război purtat de Kremlin.

Liderul rus va vorbi într-o conferință de presă numită "Realizările anului", în care va răspunde atât întrebărilor jurnaliștilor, cât și celor adresate de cetățeni.

Evenimentul prevede o "linie directă", prin care rușii își vor putea formula în direct întrebările.

Kremlinul susține că președintele a primit deja un număr imens de întrebări, peste 900 de mii fiind transmise telefonic, altele fiind adresate prin intermediul platformelor sociale rusești de tipul Odnoklassniki și VKontakte.

Evident, unele sunt redundante și este previzibil că apelurile în direct sunt filtrate de funcționarii administrației ruse.

Este, de asemenea, previzibil că președintele va aborda situația din Ucraina, perspectivele negocierilor dintre Rusia și Statele Unite și relațiile cu Europa.

În plan intern, Putin le va răspunde rușilor în legătură cu starea economiei, creșterea fiscalității și inflația.

El ar putea să-și facă timp și pentru a răspunde copiilor și adolescenților ruși, care s-au plâns de blocarea, în țară, a accesului la platforma de jocuri Roblox.

Acest eveniment anual are loc în timp ce oficialii americani discută separat, la Miami, cu o delegație ucraineană și cu emisarul lui Putin, Kirill Dimitriev.

Sunt mai multe chestiuni asupra cărora nu s-a ajuns la un compromis, iar președintele ucrainean a nominalizat problema Donbasului, pe care Rusia îl revendică în întregime, fără a-l controla în prezent în totalitate. Zelenski a mai indicat problema finanțării reconstrucției țării în perioada post-conflict și problema centralei de la Zaporojie, controlată de ruși.

"Putin va transmite, probabil, vineri un semnal important Statelor Unite și puterilor europene cu privire la dorința lui de pace sau de continuare a războiului din Ucraina, în cadrul conferinței-maraton de presă, de sfârșit de an", a semnalat agenția Reuters.

Recent, președintele rus a dat deja un semnal legat de adevăratele sale intenții, spunând că obiectivele războiului din Ucraina vor fi atinse prin orice mijloace.

"În primul rând, obiectivele operațiunii militare speciale vor fi, fără îndoială, atinse. Am prefera să facem acest lucru şi să abordăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomație. Dacă partea adversă şi susținătorii săi străini refuză să se angajeze în discuții substanțiale, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare. Sarcina de a crea şi a extinde o zonă-tampon de securitate va fi, de asemenea, abordată în mod consecvent", a afirmat el la o reuniune extinse a Consiliului Ministerului Apărării.