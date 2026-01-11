Caz halucinant în Sibiu: Un bărbat a fost lăsat să moară în autobuz. Călătorii nu au anunțat șoferul. "Nu mai aveau cu ce să meargă"

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Tursib / Facebook

Un bărbat de 43 de ani a murit în noaptea de 8 ianuarie, pe unul dintre scaunele autobuzului Tursib de pe traseul 111, din Sibiu. Corpul acestuia a fost găsit de șofer abia la capătul liniei, când a fost anunțat de un călător. Cel care a condus autobuzul a povestit pentru Turnul Sfatului cum zeci de oameni au călătorit alături de o persoană care își dădea ultima suflare, fără a reacționa în vreun fel. Un singur bărbat a sunat la 112, dar apoi a coborât din autobuz.

Șoferul autobuzului de pe traseul 111 povestește că totul a început ca o cursă obișnuită, fără incidente, cu plecare de la Marquardt către Cimitir, pe Calea Dumbravii.

"Am oprit în stații normal. Până la capătul de linie nu am știut nimic, nu mi-a spus nimeni nimic", a spus el.

La capătul traseului a observat două persoane în autobuz, vizibile pe camere. Bărbatul inconștient nu era într-un punct vizibil.

"Una dintre persoane a venit la mine înainte de a coborî și mi-a spus că este o persoană, despre care crede că e leșinată pe scaun, după burduful autobuzului. Autobuzul era articulat, din acela, dublu. Locul unde era persoana inconștientă nu era vizibil pe cameră, nu se vedea. Atunci eu am ieșit din cabină și, însoțit de persoană, am mers să vedem despre ce este vorba. Am văzut un bărbat în jur de 40 de ani, am spus eu, care avea capul pe spate și o culoare anormală a pielii. Era galben ca lumânarea. Călătorul care a rămas i-a luat pulsul și a realizat că nu avea puls", a mărturisit el.

Șoferul a acționat imediat și a sunat la 112, solicitând ajutor de urgență și întrebând cum poate ajuta.

"De acolo am fost redirecționat către salvare și mi s-a spus că la ora 23:04, de pe Calea Dumbravii, în dreptul Bisericii de pe Mihai Viteazu, ar fi primit un apel că cineva în autobuz este în stare inconștientă. Au întrebat în ce direcție merge autobuzul, iar persoana le-a spus că merge către Calea Dumbravii și că au trimis o ambulanță. Am mai întrebat la telefon dacă îl putem ajuta, să-l întindem sau să-i facem masaj cardiac, dat mi s-a spus să nu-l atingem, că sosește imediat ambulanța. Au venit în jur de șapte paramedici și s-au apucat de resuscitare", povestește șoferul.

Bărbatul a murit sub ochii altor călători. "Nu au vrut să oprească autobuzul"

Șoferul spune că eforturile echipajului medical au continuat timp de o oră și jumătate, dar bărbatul de 43 de ani nu a mai putut fi salvat.

"Călătorii care au rămas cu mine mi-au spus că cel care a sunat la 112 a spus că ultimele semne vitale au fost date la Casa Armatei, însă nu putem ști cu certitudine. Între timp, cei de pe SMURD mi-au spus să sun și la 112 să chem un echipaj de poliție, pentru că persoana era decedată. Au sosit criminalistica, judiciarul și cei de la morgă, care l-au preluat. Totul a durat de la 23:20 până la 2:30", povestește bărbatul.

El spune că autobuzul, care are o capacitate totală de 160 de locuri, a avut aproximativ 50 de călători pe tot parcursul traseului. Aproape toate scaunele erau ocupate, dar nimeni nu a semnalat starea gravă a bărbatului până la capătul liniei.

Șoferul a mărturisit și frustrarea sa față de lipsa de informare a pasagerilor și indiferența acestora.

"Eu cred că nu i-a interesat, pentru că nici acum nu înțeleg cum de nimeni nu m-a anunțat până la capăt de linie că acest om era inconștient. I-am întrebat pe cei de la final de ce nu mi-au spus și au răspuns că nu aveau cu ce să se deplaseze în continuare. Nu au vrut să oprească autobuzul", a spus el.

"Aș fi putut începe manevrele de resuscitare"

Șoferul spune că face această meserie de 46 de ani. A mai întâlnit astfel de situații tragice, mai ales pe traseele lungi.

"De-a lungul timpului am fost martor la astfel de situații de până la zece ori, dar niciodată nu am văzut atâta indiferență. întotdeauna am fost anunțat și s-a intervenit imediat", adaugă el.

El a mai spus că, din ceea ce a mai aflat pe parcursul derulării cercetărilor, bărbatul care a murit fusese la serviciu în schimbul trei. Cel mai probabil s-a simțit rău și a luat autobuzul să meargă acasă.

"Dacă eram anunțat aș fi orpit imediat autobuzul și, dacă nu avea semne vitale, la indicațiile personalului de la 112 aș fi putut începe manevrele de resuscitare", a subliniat șoferul.