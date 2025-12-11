Mesajul unui general polonez către Putin: „Dacă ne atacați, intrăm în Kaliningrad. Să arătăm că suntem o țară puternică și hotărâtă”

Forțele NATO ar trebui să intervină în regiunea rusă Kaliningrad, în cazul unui atac lansat de Rusia asupra Poloniei, a declarat generalul Jaroslaw Gromadzinski, fost comandant al Eurocorps, o structură militară europeană afiliată NATO și UE, în cadrul unui interviu acordat presei poloneze.

„Rațiunea noastră de a fi este să arătăm că suntem o țară puternică și hotărâtă. Inclusiv, dacă vom fi atacați, ne lăsăm oportunitatea de a intra și elimina amenințarea din regiunea Königsberg (fosta denumire a actualei enclave ruse Kaliningrad, situată între statele NATO Polonia și Lituania - n.r.)”, a spus Gromadzinki.

În opinia lui Gromadzinski, strategia Poloniei ar trebui să prevadă direct posibilitatea neutralizării amenințării provenite din Kaliningrad, iar atunci când se decide asupra unui atac, Moscova ar trebui să ia în considerare consecințele unor astfel de acțiuni pentru Kaliningrad.

„Dacă Rusia lansează un atac (asupra Poloniei și NATO — n.r.), atunci avem dreptul să intrăm acolo (în Kaliningrad) și să eliminăm amenințarea. Acum e necesar să spunem clar: dacă ne atacați, putem intra acolo, iar voi trebuie să luați în considerare asta", a spus fostul comandant Eurocorps.

Potrivit lui Gromadzinski, un astfel de semnal va crea dileme strategice pentru Kremlin.

Gromadzinski consideră că armata rusă nu-și va putea restabili capacitatea de a purta un prezumtiv război împotriva NATO mai devreme de 5-6 ani. Și asta, doar cu condiția accesului la tehnologii și resurse care sunt în prezent limitate.

Conform estimărilor generalului polonez, Rusia a pierdut sute de mii de soldați și zeci de mii de vehicule blindate și artilerie, ceea ce face imposibilă desfășurarea unor noi operațiuni ofensive în afara Ucrainei pe termen mediu, conform Moscow Times.

„Rusia își înțelege slăbiciunile, dar învață rapid”, a spus fostul comandant polonez. „Trăim într-un război hibrid constant și trebuie să recunoaștem asta ca pe o nouă normalitate”, a spus generalul NATO polonez.