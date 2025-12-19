Putin s-a enervat după întrebările presei străine: "Vor mai fi operațiuni speciale? Nu, dacă încetați să ne mai jucați feste murdare"

Președintele rus, Vladimir Putin. Foto: Hepta

O serie de întrebări adresate de un corespondentul BBC la Moscova l-a determinat pe președintele rus Vladimir Putin să-și abandoneze calmul, în cadrul conferinței de presă maraton de vineri.

"Întrebarea este despre viitor, despre viitorul Rusiei. Care este viitorul pe care îl plănuiți, pe care îl construiți pentru țara și poporul dumneavoastră? Îmi amintesc că ați spus odată că 'viitorul este în mâinile noastre, în mâinile tuturor'.

Dar, de fapt, întreaga putere din Rusia este în mâinile dumneavoastră. Înseamnă că și viitorul. Va fi legal în viitor să îți exprimi dezacordul în public față de ceva? Veți căuta dușmanii din interior sau din străinătate? Va exista o deconectare a internetului mobil? Vor exista noi operațiuni militare speciale? Sau Rusia va urma o altă cale?", a întrebat jurnalistul Steve Rosenberg.

"Ce va fi în Rusia și dacă îi vom pedepsi prin lege pe cei care nu sunt de acord cu poporul? Știți, există o lege criticată cu privire la agenții străini.

Stimate coleg, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că legea aceasta nu am inventat-o ​​noi. Această lege există în mai multe state din SUA. A fost introdusă în anii '30 ai secolului XX. Toate aceste legi, legea americană, sunt mult mai dure.

Există răspundere penală până la închisoare pentru activitatea în sfera politică, dacă ești finanțat din străinătate.

Noi nu avem așa ceva. Conform legislației noastre, este necesar doar să declari că ai anumite surse de finanțare. Nu avem represiuni.

Nu am prevăzut nicio răspundere penală. Dacă oamenii încetează să se implice în activități politice sau când încetează să mai utilizeze surse străine de finanțare, sunt eliminați de pe această listă. Și există multe astfel de exemple", a răspuns liderul rus.

El a abordat apoi felul în care presa occidentală abordează țara sa și și-a exprimat susținerea pentru faptul că președintele SUA a dat în judecată BBC.

Putin: Ne-ați înșelat, iar liderii voștri au făcut din Rusia un inamic

"Există o astfel de problemă, a falsificării informațiilor, a știrilor false. Și cred că președintele Trump are dreptate. Dar nu este atât de importantă.

Ați întrebat dacă vor exista noi operațiuni militare speciale. Nu, nu vor exista operațiuni dacă ne tratați cu respect, dacă ne respectați interesele, așa cum încercăm noi întotdeauna să vă respectăm interesele.

Dacă nu încercați să ne jucați feste murdare, așa cum a fost cu extinderea NATO spre est.

Ați spus că nu va exista o extindere a NATO spre est nici măcar cu un centimetru. A fost un citat direct. Așa cum spunem, noi, pur și simplu, ne-am neglijat interesele în materie de securitate.

Ne-ați înșelat, nu dumneavoastră personal, ci personalitățile occidentale au creat situația de astăzi cu propriile mâini și continuă să escaladeze situația, spunând tot timpul că se pregătesc de război cu Rusia (...)

Dar cred că înțelegeți. Și cei care vorbesc despre războiul cu Rusia înțeleg și ei. Aș ataca cu adevărat Europa? Este o prostie. Acest lucru se face pe baza unor motive politice și pentru a crea Rusiei imaginea unui inamic, pentru a ascunde greșelile care au fost făcute sistematic de mulți lideri occidentali, timp de mai mulți ani, în economie, în domeniul politicii sociale, în ceea ce privește această agendă verde", a spus președintele rus.