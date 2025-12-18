Nicușor Dan participă la Consiliul European. Discuțiile vor viza sprijinul pentru Ucraina și folosirea activelor rusești înghețate

Publicat acum 56 minute

Preşedintele Nicuşor Dan participă, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului European, conform Administraţiei Prezidenţiale.



Joi şi vineri, liderii UE vor avea dezbateri strategice privind Ucraina, următorul Cadru financiar multianual, extinderea şi situaţia geoeconomică din UE. Orientul Mijlociu, apărarea europeană şi migraţia vor fi, de asemenea, subiecte pe ordinea de zi a Consiliului European.



Discuţiile vor viza cele mai recente evoluţii din Ucraina şi chestiuni care necesită o acţiune urgentă din partea UE.

La ultima reuniune a Consiliului European, desfăşurată pe 23 octombrie, liderii UE s-au angajat să abordeze nevoile financiare urgente ale Ucrainei pentru 2026 şi 2027, inclusiv în ceea ce priveşte eforturile militare şi de apărare. Aceştia vor decide cu privire la modul de punere în aplicare a acestui angajament şi vor discuta, de asemenea, despre garanţii de securitate solide şi credibile pentru Ucraina şi eforturile diplomatice pentru a obţine o pace justă şi durabilă în Ucraina.



Se vor evalua cele mai bune modalităţi de consolidare a poziţiei de negociere a Ucrainei, de creştere a presiunii asupra Rusiei şi de continuare a apărării intereselor Europei, subliniază sursa citată. "UE a fost ferm solidară cu Ucraina şi cu poporul său încă de la începutul războiului Rusiei. Până în prezent, UE şi statele sale membre au acordat sprijin pentru Ucraina în valoare de 187,5 miliarde de euro, dintre care 66 de miliarde de euro sub formă de sprijin militar", arată Consiliul European.



În cadrul reuniunii, liderii vor trece în revistă progresele cu privire la următorul cadru financiar multianual, bugetul pe termen lung al UE, înregistrate de la data la care Comisia Europeană şi-a prezentat propunerile - 16 iulie - şi până în prezent.



O prioritate pentru liderii europeni este implementarea planului de reînarmare a țărilor europene, pentru care sunt puse la dispoziție 800 miliarde euro pentru achiziții militare europene comune, finanțare prin programul SAFE. România are la dispoziție a doua cea mai mare sumă, 17 miliarde de euro pentru a-și pregăti industria de apărare și pentru a-și echipa Armata. Aproape 4 miliarde vor fi folosite pentru infrastructura critică de transport, cu dubla utilizare, civilă și militară. Practic, cu acești bani vor fi construite capetele de autostrăzi spre Ucraina si Republica Moldova. Restul de 13 miliarde vor fi utilizate exclusiv de Armată și industria de apărare. Banii sunt pentru echiparea și înzestrarea militarilor români și pentru retehnologizarea industriei de apărare și pentru achiziții comune cu alte țări europene.

Miercuri, şeful statului a participat, tot în Bruxelles, la Summitul Uniunea Europeană - Balcanii de Vest.