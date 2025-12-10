Belgia cere mai mulți bani ca garanție pentru a accepta folosirea activelor rusești pentru Ucraina, așa cum vrea Comisia Europeană

Noua cerere a Belgiei este concepută pentru a oferi Euroclear mai multă putere financiară. FOTO: Hepta

Belgia solicită UE să ofere o rezervă suplimentară de numerar pentru a se asigura împotriva amenințărilor Kremlinului privind folosirea activelor rusești înghețate pentru sprijinul Ucrainei, potrivit POLITICO.

Rezerva de numerar face parte dintr-o serie de modificări pe care guvernul belgian dorește să le propună Comisiei Europene. Planul Executivului UE prevede folosirea a 185 de miliarde de euro din activele statului rusesc înghețate, deținute de depozitarul financiar Euroclear, cu sediul la Bruxelles. Restul de 25 de miliarde de euro ar proveni din alte active rusești înghețate, aflate în conturi bancare private din întreg blocul comunitar, în principal în Franța.

Noua cerere a Belgiei este concepută pentru a oferi Euroclear mai multă putere financiară pentru a rezista represaliilor rusești.

Această rezervă de numerar s-ar adăuga garanțiilor financiare pe care țările UE le-ar oferi în baza împrumutului de 210 miliarde de euro pentru a proteja Belgia de rambursarea integrală a sumei dacă Kremlinul recuperează banii.

În lista sa de amendamente la Comisie, Belgia a sugerat chiar creșterea garanțiilor pentru a acoperi potențiale litigii și înțelegeri juridice - o idee căreia i se opun multe guverne.

Liderii europeni se pregătesc pentru o decizie finală

Cererile Belgiei vin în timp ce liderii UE se pregătesc să ia o decizie finală pe 18 decembrie pentru a încerca să asigure capacitatea Ucrainei de a-și finanța apărarea împotriva Rusiei. În prezent, fondurile Kievului vor fi goale în aprilie. Neutilizarea activelor rusești pentru finanțarea împrumutului ar obliga capitalele UE să plătească din propriile buzunare pentru a menține Ucraina pe linia de plutire. Însă guvernele se opun politic transferării poverii către contribuabilii UE.

Belgia este principalul oponent în ceea ce privește finanțarea Ucrainei folosind activele rusești, pe fondul temerilor că va fi obligată să ramburseze întreaga sumă dacă Moscova reușește să-și recupereze banii.

Cea mai mare parte a acestor venituri este canalizată în prezent către Ucraina pentru a rambursa un împrumut de 45 de miliarde de euro de la țările G7, Euroclear păstrând un buffer de 10% pentru a acoperi riscurile juridice.

În lista sa de modificări sugerate, Belgia a solicitat UE să pună deoparte o sumă nespecificată de bani pentru a proteja Euroclear de riscul represaliilor rusești. Acesta a precizat că plasa de siguranță va acoperi „costurile crescute pe care Euroclear le-ar putea suferi (de exemplu, costurile juridice pentru a se apăra împotriva represaliilor)” și va compensa pierderile de venituri.

Conform documentului, rezerva suplimentară de numerar ar trebui finanțată din profiturile neașteptate pe care Euroclear le încasează sub formă de dobânzi dintr-un cont de depozit la Banca Centrală Europeană, unde se află în prezent activele ruse. Veniturile s-au ridicat la 4 miliarde de euro anul trecut.