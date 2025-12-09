FT: Franța blochează accesul la 18 miliarde de euro din activele rusești, contrar planului UE de a sprijini Ucraina

Franța a ascuns orice detalii despre băncile care dețin fondurile statului rus înghețate. FOTO: Hepta

Franța este supusă unei presiuni tot mai mari pentru a ajuta la finanțarea Ucrainei prin utilizarea a 18 miliarde de euro din activele rusești imobilizate în mare parte la bănci private ale căror identități Parisul le-a ținut secrete timp de mai bine de doi ani, potrivit dezvăluirilor Financial Times.

Spre iritarea altor capitale europene, Franța a ascuns orice detalii despre instituțiile care dețin fondurile statului rus și despre modul în care sunt utilizate dobânzile acumulate, susținând că este o problemă de confidențialitate a clienților.

Aceste active au fost reexaminate, în timp ce Comisia Europeană urmărește un plan pentru un „împrumut reparatoriu” către Ucraina, garantat cu active ale băncii centrale rusești aflate sub sancțiuni. Cea mai recentă propunere vizează utilizarea fondurilor înghețate în întreaga UE și nu doar a principalei dețineri de 185 de miliarde de euro de la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles.

Activele din Franța, a căror locație precisă rămâne necunoscută altor capitale, reprezintă a doua cea mai mare acumulare de active imobilizate ale băncii centrale rusești din Europa. Euroclear a fost obligată să dezvăluie suma pe care o deține.

„Tranzacțiile băncilor comerciale cu băncile centrale și rezervele valutare sunt probabil cel mai puțin transparent segment al pieței financiare globale”, a declarat Nicolas Véron, cercetător senior la grupul de experți Bruegel. „Nimeni nu vrea să dezvăluie lumii unde își pune banii.”

Cum vrea Comisia Europeană să folosească activele rusești

Planul Comisiei își propune să abordeze obiecțiile de lungă durată ale Belgiei, care dorește ca activele din Franța și din alte țări să facă parte din orice acord de împrumut. Belgia susține că Euroclear a fost până acum vizată în mod nedrept, ceea ce a făcut-o mai vulnerabilă la represalii din partea Rusiei și la riscurile financiare ale oricărei scheme de împrumut.

Oficialii francezi, deși susțin conceptul unui împrumut pentru reparații, au indicat că se opun schemei care implică active deținute la băncile comerciale, argumentând că creditorii sunt supuși unor obligații contractuale diferite față de cei de la Euroclear.

În afară de cele 185 miliarde de euro de la Euroclear, aproape toate activele statului rus rămase, aproximativ 25 miliarde euro, sunt imobilizate la băncile comerciale din Franța și Belgia, potrivit mai multor persoane familiarizate cu situația.

Cele 18 miliarde de euro reprezentând activele băncii centrale rusești din Franța se află în mare parte în bănci comerciale, potrivit a patru persoane familiarizate cu situația. Belgia deține, de asemenea, 7 miliarde de euro în bănci comerciale, pe lângă fondurile de la Euroclear, au declarat două dintre persoane.

Însă identitățile băncilor nu au fost dezvăluite. „Acestea sunt informații sensibile - este la fel ca și cum medicii ar discuta public despre dosarele medicale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olof Gill, pentru Financial Times.

Nu este clar câte bănci din Franța dețin activele, deși trei persoane informate despre această chestiune au spus că au înțeles că cea mai mare parte se află la cel mai mare creditor al țării, BNP Paribas.

BNP a refuzat inițial să comenteze. După publicare, banca a declarat: „BNP Paribas nu deține niciun activ în Franța de la entități publice rusești, inclusiv Banca Centrală a Rusiei.”

Crédit Agricole și Société Générale a refuzat, de asemenea, să comenteze, în timp ce BPCE, a patra cea mai mare bancă din Franța, nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

BNP Paribas Fortis, cel mai mare creditor din Belgia și o filială a băncii franceze, nu a răspuns la o solicitare de comentarii. KBC și Belfius au refuzat să comenteze când au fost întrebați dacă dețin active ale băncii centrale rusești, invocând confidențialitatea.

5,4 miliarde de euro, veniturile în 2024 provenite din activele rusești

Euroclear a obținut profituri din numerarul provenit din activele blocate ale băncii centrale rusești - în principal pe măsură ce titlurile de valoare pe care Moscova le deținea la Euroclear au ajuns la scadență - dar nu are nicio obligație contractuală de a plăti Rusiei dobânzi. Profiturile rezultate au fost considerate un „câștig neașteptat” care este folosit pentru a susține un împrumut de 50 de miliarde de dolari pentru Ucraina.

În schimb, creditorii privați ar fi de obicei obligați să dețină și, în cele din urmă, să plătească toate sau o parte din dobânzile Rusiei provenite din depozitele în numerar. Dar termenii contractuali variază și unele bănci au reușit să acumuleze dobânzi din deținerea activelor rusești, potrivit persoanelor familiarizate cu acordurile.

Anul trecut, „veniturile din dobânzi” ale Euroclear din activele băncii centrale ruse s-au ridicat la 5,4 miliarde de euro, iar în primele șase luni ale acestui an au fost de 2,4 miliarde de euro. O mare parte din aceasta a finanțat împrumutul Ucrainei, conform documentelor depuse de Euroclear.

Întrucât deținerile Euroclear le depășesc pe cele din restul Europei, acestea au dominat discuțiile politice ale UE până acum. „Băncile franceze sunt adepții în această privință, nu au nicio dorință de a se implica în discuții”, a declarat una dintre persoanele din Paris familiarizate cu înghețarea activelor.