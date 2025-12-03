Belgia se opune din nou planului UE de a folosi activele rusești în sprijinul Ucrainei: "Suntem singuri în fața riscurilor"

Ministrul belgian de Externe, Maxime Prevot, se opune planului prezentat de Ursula von der Leyen. Sursă colaj foto: Hepta

Împrumutul propus UE pentru reconstrucție în Ucraina, care urmare a războiului Rusiei, este „cea mai rea dintre toate opțiunile” iar temerile Belgiei în legătură cu acest subiect nu sunt luate în seamă, a acuzat, miercuri, ministrul belgian de Externe, Maxime Prévot, citat de The Guardian.

Acesta a venit la reuniunea miniștrilor de Externe ai NATO, în contextul în care, în aceeași zi, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, era așteptată să prezinte planul de împrumut pentru Kiev pe baza activelor rusești înghețate și păstrate în Belgia de Euroclear.

„Este cea mai proastă dintre toate variantele, din cauza riscurilor și pentru că nu există un precedent în acest sens”, a argumentat Prévot.

Ministrul belgian trimite UE să se împrumute din piețe pentru a finanța Ucraina

„Schema de împrumut pentru reparații implică riscuri economice, financiare și juridice consecutive”, a insistat el, manifestându-și frustrarea că țara sa „nu a fost auzită”, iar preocupările sale au fost „minimalizate”.

„Textul pe care Comisia Europeană îl depune astăzi nu răspunde preocupărilor noastre într-un mod satisfăcător. Nu este acceptabil să folosim banii și să fim lăsați singuri în fața riscurilor”, a mai afirmat ministrul belgian.

Potrivit acestuia, pentru a se lăsa „convinsă”, Belgia ar avea nevoie de garanții solide și de o acoperire împotriva tuturor riscurilor care decurg din propunerea executivului de la Bruxelles.

Însă, preferabil ar fi ca UE „să împrumute de pe piețe suma necesară” pentru reconstrucția Ucrainei, aceasta fiind „o opțiune robustă și bine stabilită, cu parametri previzibili”, a conchis Maxime Prevot.

Premierul Belgiei vrea ca și alte state să taie „ găina rusească ”

La începutul lunii octombrie, premierul belgian Bart De Wever a dezvăluit că șeful Euroclear trăiește deja sub măsuri de protecție, după ce ar fi fost amenințat de Rusia că dacă se atinge de banii Moscovei, „va simți consecințele pentru eternitate”.

„Știm că există și fonduri occidentale înghețate şi imobilizate în Rusia, precum şi uzine care ar putea fi confiscate”, a adăugat premierul belgian.

El a mai anticipat că o confiscare a activelor rusești ar putea determina alte state, precum China, să-şi retragă, din precauție, activele din UE.

„Înțeleg dorința 'de a mânca găina' acum, dar dacă privim cazul mai îndeaproape, cred că înainte de o mânca trebuie rezolvate câteva probleme. Nimeni nu vorbeşte despre cele circa 162 de miliarde de euro în active ruseşti aflate în afara Belgiei, în alte stat”, a punctat el.

De Wever vrea că țările în cauză „să intre în joc şi, dacă va fi decis astfel, să mâncăm toate găinile, nu doar pe cele din Belgia”.

Ursula von der Leyen prezintă planul pentru Ucraina în ciuda opoziției Belgiei

Șefa Comisiei Europene a prezentat, miercuri, planurile de utilizare a activelor rusești înghețate, în ciuda opoziției Belgiei.

Ursula von der Leyen a precizat că UE și-a propus să acopere două treimi din nevoile de finanțare ale Ucrainei pentru următorii doi ani - adică 90 de miliarde de euro - restul urmând să fie acoperit de partenerii internaționali.

„Întrucât presiunea este singurul limbaj la care răspunde Kremlinul, o putem intensifica. Trebuie să creștem costurile războiului pentru agresiunea lui Putin, iar propunerea de astăzi ne oferă mijloacele pentru a face acest lucru”, a afirmat ea.

Finanțarea propusă de von der Leyen ar fi mixtă, prin împrumuturi din piețele de capital și prin utilizarea activelor Moscovei imobilizate în UE.

Ursula von der Leyen: Vom împărți echitabil povara riscurilor

„Ne propunem să garantăm instituțiile (care dețin activele rusești), iar acestea ar trebui să transfere numerarul către instrumentul financiar al împrumutului de reparații în Ucraina. Deci, cu alte cuvinte, luăm soldurile de numerar (rusești), le oferim Ucrainei sub formă de împrumut, iar Ucraina trebuie să ramburseze acest împrumut dacă și când Rusia achită reparațiile”, a explicat ea.

Răspunzând la opoziția continuă a Belgiei față de plan, von der Leyen a arătat că executivul UE a „ascultat foarte atent” preocupările țării și „le-a luat în considerare aproape pe toate”.

Ea a susținut că UE va furniza „garanții foarte puternice” pentru a se asigura că fondurile sunt utilizate în mod corect și pentru a proteja Belgia de orice acțiune în justiție.

„Vom împărți povara într-un mod echitabil”, a conchis von der Leyen.