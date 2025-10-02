Belgia îi pune condiții Ursulei von der Leyen: "Vreau în scris că, dacă-i luăm banii lui Putin și lucrurile merg prost, răspundem toți"

Premierul belgian nu vrea ca țara sa să fie singura care "taie găina rusească". Foto: Hepta

Premierul belgian Bart De Wever, în a cărui ţară se află majoritatea activelor ruseşti îngheţate în urma sancţiunilor aplicate Rusiei, le-a cerut celorlalţi lideri europeni garanţii de asumare a riscurilor, în contextul propunerii formulate de Comisia Europeană cu privire la Ucraina.

Comisia intenționează să ofere Kievului un împrumut de 140 de miliarde de euro finanţat activele rusești înghețate în UE, împrumut care ar urma să fie returnat doar dacă Ucraina va primi despăgubiri de război din partea Rusiei. Rusia, la rândul ei, a taxat drept iluzorie ideea că ar putea plăti vreodată despăgubiri Ucrainei, relatează Agerpres, care citează Reuters şi AFP.

Conform dreptului internaţional, activele suverane nu pot fi confiscate. Prin urmare, UE va trebui să găsească o cale de a onora cererile Moscovei privind activele băncii sale centrale şi, totodată, de a proteja Belgia în faţa represaliilor Moscovei, a explicat premierul belgian după summitul liderilor europeni de la Copenhaga.

"Le-am explicat colegilor mei că vreau semnătura lor prin care să spună că, dacă îi luăm banii lui Putin şi îi folosim, vom fi cu toţii responsabili dacă lucrurile merg prost", a indicat premierul Bart De Wever.

Ce bani i-au fost blocați Rusiei în UE

În urma invaziei ruse în Ucraina, statele UE, împreună cu cele din G7, au blocat accesul Rusiei la circa 300 de miliarde de euro din rezervele sale valutare și în aur. Din această sumă, UE a înghețat active ale Băncii Centrale ruse în valoare de circa 200 de miliarde de euro.

Cea mai mare parte a acestei sume, aproximativ 185 de miliarde de euro, este depozitată în Belgia sub forma de titluri de valoare şi sume cash.

Casa de compensare Euroclear se ocupă de gestionarea acestor active din Belgia, care au ajuns deja la scadență sau vor ajunge la scadență în acest an.

Prin urmare, sumele pot fi transformate în lichidități, după cum a explicat Comisia Europeană într-un document prezentat celor 27 de state membre ale Uniunii.

Cum vrea Ursula von der Leyen să ajute Ucraina cu banii rusești

Ideea avansată de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este ca UE să preia aceste lichidităţi pentru a finanţa un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, pe care aceasta din urmă îl va rambursa doar dacă Rusia îi plăteşte despăgubiri de război.

Până atunci, activele ruseşti din care este plătit acest împrumut ar urma să fie înlocuite cu obligaţiuni garantate de statele UE.

Dobânzile generate de activele ruseşti îngheţate în Occident au fost deja folosite pentru finanţarea unor ajutoare militare destinate Ucrainei.

Dar confiscarea activelor, deşi dorită de numeroşi politicieni occidentali, a fost cel puţin până în prezent evitată, date fiind numeroasele obstacole de natură juridică, geopolitică şi financiară.

"Este cumva ca o găină cu ouă de aur. Întrebarea este dacă putem mânca găina", a spus, joi, premierul belgian.

Premierul Belgiei vrea ca și alte state "să taie găina rusească"

Bart De Wever a dezvăluit că şeful Euroclear trăieşte deja sub măsuri de protecţie, după ce ar fi fost amenințat de Rusia că dacă se atinge de banii Moscovei, "va simţi consecinţele pentru eternitate".

"Ştim că există și fonduri occidentale îngheţate şi imobilizate în Rusia, precum şi uzine care ar putea fi confiscate", a adăugat premierul belgian.

El a mai anticipat că o confiscare a activelor ruseşti ar putea determina alte state, precum China, să-şi retragă, din precauţie, activele din UE.

"Înţeleg dorinţa 'de a mânca găina' acum, dar dacă privim cazul mai îndeaproape, cred că înainte de o mânca trebuie rezolvate câteva probleme. Nimeni nu vorbeşte despre cele circa 162 de miliarde de euro în active ruseşti aflate în afara Belgiei, în alte stat", a punctat el.

De Wever vrea că țările în cauză "să intre în joc şi, dacă va fi decis astfel, să mâncăm toate găinile, nu doar pe cele din Belgia".

Rusia: Doar statele care pierd războaie plătesc reparații

Este greu de presupus că Rusia, sub conducerea lui Vladimir Putin, va accepta vreodată să plătească Ucrainei reparaţii de război.

Prin urmare, iniţiativa propusă de șefa Comisiei Europene ar însemna, până la urmă, o confiscare a activelor ruseşti.

Rusia a descris joi drept "iluzorie" această idee şi a avertizat că va răspunde foarte dur dacă va fi pusă în practică.

"Nici nu vreau să discut conceptul în sine, întrucât este total iluzoriu. Dar cuvântul 'reparaţii' (de război, n.r.) mi-a atras atenţia. Despre ce fel de plăţi pentru reparaţii vorbeşte Ursula von der Leyen?", a spus Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a MAE rus.

Ea a subliniat că doar statele care pierd războaiele plătesc reparaţii.

"Rusia dispune de un arsenal suficient de contramăsuri şi capabilităţi pentru un răspuns politic şi economic adecvat dacă îi vor fi confiscate activele", a avertizat Zaharova.