Rusia îi amenință pe liderii europeni care i-au înghețat activele. Ce spune Kremlinul că va face dacă-i vor fi confiscați banii

2 minute de citit Publicat la 17:15 01 Oct 2025 Modificat la 17:15 01 Oct 2025

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Foto: Profimedia Images

Kremlinul le-a transmis, miercuri, liderilor europeni că Rusia va împotriva oricărei ţări sau persoane care i-ar "sustrage" fondurile înghețate în UE, scrie Agerpres, care citează Reuters.

Avertismentul vine în timp ce la Copenhaga se desfășoară un summit al liderilor statelor din Uniunea Europeană.

Aceștia discută inclusiv o propunere a Comisiei Europene de a oferi Ucrainei un împrumut finanțat pe baza activelor rusești blocate prin sancțiuni, în urma războiului declanșat în 2022.

"Este vorba despre planuri de confiscare ilegală a proprietății Rusiei. În Rusia, noi numim asta pur și simplu furt. Dacă cineva sustrage sau îşi însușește din activele rusești sau din veniturile generate de aceste active, atunci persoanele implicate vor fi judecate, într-un fel sau altul", a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Peskov a avertizat că "judecata"este valabilă atât pentru persoane, cât și pentru statele implicate.

Oficialul rus a estimat, pe de altă parte, că orice încercare de preluare a activelor rusești înghețate în UE va submina încrederea în sistemul bancar european, în moneda euro și în garantarea dreptului de proprietate la nivelul blocului comunitar.

Șefa Comisiei Europene a lansat inițiativa împrumutului pentru Ucraina finanțat cu activele rusești înghețate

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat pe 10 septembrie ideea unui împrumut acordat Ucrainei din activele rusești şi pe care Kievul să-l ramburseze numai după ce Rusia îi plătește "reparații de război".

UE se vede nevoită să caute noi surse de finanțare pentru a continua să ajute țara agresată de Rusia, într-un moment în care perspectivele de pace se îndepărtează, iar președintele SUA, Donald Trump, semnalează că lasă europenilor sarcina sprijinului financiar și militar pentru Ucraina.

În urma invaziei ruse din 24 februarie 2022, statele UE, împreună cu cele din G7, au blocat accesul Rusiei la circa 300 de miliarde de euro din rezervele sale de valută și aur.

Din această sumă, UE a înghețat active ale Băncii Centrale ruse în valoare de circa 200 de miliarde de euro, cea mai mare parte a acestei sume fiind depozitată în Belgia sub forma de titluri de valoare și bani cash.

Casa de compensare Euroclear se ocupă de gestionarea acestor active din Belgia, care au ajuns deja la scadență sau vor ajunge la scadență în acest an.

Prin urmare, sumele pot fi transformate în lichidități, a explicat Comisia Europeană într-un document prezentat celor 27 de state membre ale UE.

Presa internațională: Până la urmă, tot la confiscare se va ajunge

Ideea susținută de șefa Comisiei Europene este ca UE să preia aceste lichidități pentru a finanța un împrumut de 140 de miliarde de euro acordat Ucrainei, pe care aceasta din urmă îl va rambursa doar dacă Rusia îi plătește despăgubiri de război.

Comisia Europeană susține că nu ar fi vorba despre o confiscare a activelor rusești.

Însă, întrucât este greu de presupus că Rusia, sub conducerea lui Vladimir Putin, va accepta vreodată să plătească Ucrainei despăgubiri de război, inițiativa propusă de Comisia Europeană ar implica, în cele din urmă, confiscarea activelor rusești, scrie Reuters, conform Agerpres.

Unele state membre ale UE, între care Franța și Belgia, se opun propunerii Comisiei. Altele, cum ar fi Suedia și Olanda, o susțin.

Dobânzile generate de activele rusești înghețate în Occident au fost deja folosite pentru finanțarea unor ajutoare militare destinate Ucrainei.

Dar confiscarea activelor, deși dorită de numeroși politicieni occidentali, a fost cel puțin până în prezent evitată, date fiind numeroasele obstacole de natură juridică, geopolitică şi financiară, notează presa internațională.