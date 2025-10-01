Consiliu European la Copenhaga, după provocările Rusiei din Polonia și România. Nicușor Dan va prezenta raportul despre alegeri

Președintele spune că România va doborî următoarea dronă rusească care intră ilegal în țarăPublicat acum 24 minute
Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, marți, despre scenariile de acțiune pe care România le poate folosi în cazul în care noi aparate rusești intră în spațiul aerian al țării noastre.
„Discuția este «cu pilot» sau «fără pilot». Daca este vorba de drone, (aș prefera o opțiune) activă. Daca este cu pilot, aș prefera o acțiune prudentă”, a spus el.
„Dacă mai intră o drona, să ne așteptăm să o doborâm?”, a fost întrebat.
„Da. Este o chestiune de a arăta determinare în fața unei potențiale agresiuni, când vorbim de drone. Când vorbim de avioane cu pilot, e mai complicat. Ca instinct, prefer să fiu mai prudent. Nu aș vrea ca prin discuția asta să introducem noțiuni de panică pentru cetățenii din România.
Pentru moment, mai puțin acele 12 minute din zona baltică, nu au existat în perioada recentă incursiuni în spații aeriene ale țărilor NATO. Asta este normalitatea care sunt convins că o să continue”, a răspuns președintele.
Președintele Nicușor Dan va prezenta raportul despre alegerile anulate din 2024
Președintele Nicușor Dan a anunțat, miercuri, că va prezenta, la Copenhaga, raportul Parchetului General despre alegerile anulate anul trecut și implicare Rusiei în procesul electoral din România. Președintele spune că ancheta cuprinde un aspect-cheie: firme din Rusia folosite pentru a amplifica mesajele de dezinformare.
„Am citit tot dosarul. Mai important este că față de noiembrie 2024 noi avem mult mai multe elemente și de context și specifice. De context avem... între timp, dacă atunci pentru societatea românească era ceva nou să vorbim de intereferența rusă în procesul electoral și de o dezinformare sistematică, acum lucrul ăsta e recunoscut, sunt diferite rapoarte ale unor țări europene care spun că pentru ei e un nivel de evidență că există un război hibrid pe care Rusia îl duce cu două obiective: să influențeze pentru a avea o conducere prietenoasă, dacă nu poate, să amplifice temele și să destabilizeze țările.
Mi-a plăcut foarte mult raportul Procurorului General. Noi aveam pe componenta finanțare externă o probă: milionul de euro de la Peșchir, pe destabilizare aveam ancheta cu gruprarea Potra, nu aveam o dovadă despre faptul că Rusia a interferat cu publicitatea în campania electorală.
Acum dovada o avem, faptul că au fost mai multe siteuri, pentru care ca publicitatea lor să ajungă la un număr cât mai mare au fost folosite firme de publicitate din Rusia și în acest proces de dezinformare au fost folosite conturi și firme din Rusia. Acesta este un fapt care a fost dezvăluit în raportul Parchetului General cu care să mă duc și mâine (miercuri, 1 octombrie -n .red) la Copenhaga pentru a-i informa pe partenerii noștri.
Nu avem imaginea completă, probabil că ne mai trebuie câteva luni, în momentul în care o să avem imaginea completă, și voi ieși public”, a declarat președintele Nicușor Dan.
Recent, președintele declara că fostul candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, „nu a fost un călăreţ singuratic, ci a avut o reţea în spate din care făceau parte şi nişte români cu bani”. Şeful statului a subliniat că „în câteva luni vom avea probe suplimentare” în legătură cu evenimentele care au dus la anularea alegerilor din noiembrie 2024. El a adăugat şi faptul că mercenarul Horaţiu Potra, un cunoscut aliat al lui Călin Georgescu, ar fi încercat să ar fi încercat să dea lovituri de stat şi în mai multe ţări africane.
Președintele Nicușor Dan, va participa în zilele de 1 și 2 octombrie 2025, la Copenhaga, Regatul Danemarcei, la reuniunea informală a Consiliului European și respectiv la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene
Reuniune a Consiliului European, la Copenhaga
Consiliul European se reunește pe 1 octombrie, la Copenhaga, în cadrul unei reuniuni informale, pentru a discuta, în principal, despre apărarea comună a Europei și sprijinul pentru Ucraina. Ambele teme urmează să fie reluate la Consiliul European formal din 23-24 octombrie 2025.
Reuniunea informală va fi prezidată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și găzduită de prim-ministra daneză, Mette Frederiksen, având loc înainte de o nouă întâlnire a Comunității Politice Europene (2 octombrie).
În privința securității și apărării, liderii europeni vor discuta despre cum să consolideze apărarea Europei, mai ales din perspectiva recentelor violări ale spațiilor aeriene de către Rusia în mai multe țări membre UE. Aceste provocări au demonstrat necesitatea ca UE să accelereze și să intensifice eforturile de a construi o Europă capabilă să răspundă efectiv, în mod autonom și în comun la amenințările comune.
UE s-a angajat să își intensifice decisiv pregătirea în domeniul apărării până în 2030 și a luat măsuri prompte în ultimele luni pentru a atinge acest obiectiv. Acestea includ măsuri de consolidare a capacităților sale de apărare, de creștere a finanțării în domeniul apărării, de dezvoltare a bazei sale industriale și de creare a unor oportunități comune de achiziții publice, în deplină coerență cu NATO.
„Pe măsură ce investim mai mult, trebuie să investim și mai eficient și mai rațional, inclusiv prin intermediul unor instrumente comune precum SAFE. Fiecare euro cheltuit ar trebui să ne consolideze securitatea comună și autonomia strategică”, a spus și președintele Costa la 19 septembrie 2025.
Concret, la Copenhaga, liderii se vor concentra asupra unor măsuri specifice pentru atingerea obiectivului pentru 2030: furnizarea rapidă a dezvoltării capacităților comune; sprijinul pentru flancul estic; guvernanța, inclusiv supravegherea și coordonarea politică.
Discuția va oferi Comisiei și Înaltului Reprezentant o serie de orientări în vederea foii de parcurs privind următorii pași în implementarea obiectivului UE de pregătire în materie de apărare. Această foaie de parcurs va fi prezentată și discutată în cadrul Consiliului European din 23-24 octombrie 2025. Liderii UE vor discuta de asemenea despre cum să sprijine în continuare Ucraina economic, militar și politic și să realizeze o pace justă și durabilă.
În urma recentelor reuniuni ale Coaliției Voluntarilor, liderii vor discuta despre cum să continue sprijinirea forțelor armate ucrainene ca principală garanție a suveranității și securității țării, sporind în același timp presiunea asupra Rusiei, inclusiv prin intensificarea sancțiunilor.
Nu în ultimul rând, reuniunea informală va lua în discuție și eforturile de reformă ale Ucrainei și pașii săi către aderare.
Reuniunea anterioară a Consiliului European a avut loc la 19 august 2025 și a fost una formală. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat, atunci, că principala prioritate a UE este să oprească uciderile, să accelereze schimbul de prizonieri și să asigure întoarcerea miilor de copii răpiți de Rusia.
Președintele Costa a reiterat, de asemenea, în context, că UE este pregătită să mențină presiunea asupra Rusiei, pentru ca aceasta să își înceteze războiul, inclusiv prin noi sancțiuni. A subliniat totodată că este important ca procesul de extindere a UE să avanseze, întrucât viitorul Ucrainei este strâns legat de calea sa europeană.
Președintele Costa a mai spus că este momentul să se accelereze eforturile practice de instituire a unor garanții similare cu cele prevăzute la articolul 5 al NATO, cu un angajament continuu din partea SUA, și că țările Coaliției de voință ar trebui să rămână implicate îndeaproape în acest proces.