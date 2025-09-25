Nicușor Dan: "Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic. A avut în spate o rețea de români cu bani"

"Cred că, în momentul de față, suntem undeva la 30% din descrierea a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024", a spus Nicuşor Dan. Foto: Getty Images

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a spus joi seara, la Digi24, că fostul candidat pro-rus la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, "nu a fost un călăreţ singuratic, ci a avut o reţea în spate din care făceau parte şi nişte români cu bani". Şeful statului a subliniat că "în câteva luni vom avea probe suplimentare" în legătură cu evenimentele care au dus la anularea alegerilor din noiembrie 2024. El a adăugat şi faptul că mercenarul Horaţiu Potra, un cunoscut aliat al lui Călin Georgescu, ar fi încercat să dea lovituri de stat şi în mai multe ţări africane.

El a fost întrebat dacă instituţiile statului au fost şi ele complice în reţeaua lui Călin Georgescu.

"Știu niște lucruri, dar prefer să nu dau răspunsul acum. Ce pot să spun: Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic care a avut o viziune și a convins 2-3 milioane de oameni, ci a avut o rețea din care au făcut parte și niște români cu bani. A avut această vocație de salvator de multă vreme, și la un moment dat s-au aliniat în spatele lui niște oameni cu bani din România", a adăugat Nicuşor Dan.

"Existau informații despre Călin Georgescu pe care serviciile le aveau, însă modalitatea tehnologică folosită a fost atât de surprinzătoare și folosită pe o perioadă atât de scurtă, încât ele nu au putut să intervină. A fost o surpriză și pentru că serviciile de informații, într-o lume democratică, colaborează, și a fost o surpriză și pentru serviciile partenere", a subliniat şeful statului.

Președintele României a dezvăluit că i-au parvenit și informații cu privire la mercenarul Horațiu Potra, fugarul care este dat în urmărire internațională și pe numele căruia autoritățile române au emis un mandat de arestare.

"Informațiile mele spun că Potra a încercat același lucru în țările africane (N.r. - lovitură de stat). La început am fost sceptic: ce ar putea să facă 10 oameni cu cuțite? Dar nu erau 5-6, erau 70. Și erau oameni care se instruiseră să facă asta — de exemplu, să forțeze intrarea într-o instituție publică.

În România, nu prea avem încredere în instituțiile statului. Vă dau exemplul unui raport în care se spune că au fost identificate 3 sau 4 grupuri de acțiune ruse, care au desfășurat fie acțiuni de atac cibernetic asupra unor structuri, fie acțiuni de dezinformare — în 2014, 2017, 2020, 2022. Raportul serviciilor britanice a venit în 2025, pentru că acest tip de a dovedi un atac terorist se numește o activitate contrainformativă, și poate dura ani.

Pe măsură ce vom avansa cu cercetările, vom dovedi multe lucruri — dar mai durează. Ca președinte al României, sunt la curent cu faptul că există cercetări în curs, fiecare cu rezultate diferite. În orice caz, acest material este foarte consistent și oferă dovezi clare despre manipularea Rusiei în alegerile din 2024", a spus Nicuşor Dan.

El a subliniat că ştim cam "30% din ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024" şi a adăugat că desecretizarea şedinţei CSAT din 6 decembrie se va face la momentul oportun.

"Cred că, în momentul de față, suntem undeva la 30% din descrierea a ceea ce s-a întâmplat în noiembrie 2024. Am intuiția, mai am și niște elemente care nu sunt publice, dar am intuiția imaginii de ansamblu. Mă întorc la raport: sunt fapte din 2017 care au fost dezvăluite 9 ani mai târziu. În câteva luni vom avea probe suplimentare.

La momentul oportun, desecretizarea din 6 decembrie, ce s-a discutat atunci, este un element dintr-o imagine de ansamblu, dar nu este cel mai relevant. S-a vorbit, de exemplu, de influența unui actor statal — și părea, la acel moment, că „actor statal” este o formulare abstractă, fără nicio probă reală.

Noi avem TikTok, care spune: „a fost influența unui actor statal”. TikTok, o rețea socială foarte, foarte mare, deținută de China, spune că a fost un actor statal — care, evident, nu poate fi decât Rusia", a spus el.

Nicuşor Dan a subliniat că "partidele suveraniste sunt aliniate, voit sau nevoit, Moscovei". El a spus că nu e în măsură să decidă asta, însă "este clar că acţiunea lor este aliniată cu Moscova".

"E un semn că ele sunt, voit sau nevoit, influențate. Nu sunt în măsură eu să spun asta, dar că direcția lor de acțiune este aliniată cu Moscova, asta e clar. Parchetul General a venit cu un set de dovezi care trebuie încadrate într-un peisaj mai amplu, din care câteva piese există și n-au fost făcute publice, alte piese lipsesc, dar evident că este una dintre preocupările pe care le am", a adăugat Nicuşor Dan.

El a spus că, dacă s-ar dovedi că există forțe politice care se aliniază cu Moscova intenționat, "este un lucru foarte grav şi poate să ducă la consecinţe juridice".

"Ăsta e un lucru foarte grav și poate să ducă la consecințe juridice. Până acum am vorbit de agresiunea rusă, dar trebuie să o spunem foarte ferm: România știe să se apere și progresează. Pe de altă parte, are niște parteneri foarte puternici, cu care avem relații foarte bune. Deci, oamenii trebuie să fie foarte liniștiți pentru că România este, în momentul acesta, din perspectiva securității, într-o poziție solidă", a subliniat şeful statului.

Întrebat ce răspuns va da România în cazul în care Rusia va trimite "ceva în teritoriul României", Nicuşor Dan a spus că, "dacă condiţiile sunt întrunite, răspunsul va fi foarte ferm din partea tuturor ţărilor din flancul estic".

"Dacă e vorba de drone şi nu pui în pericol populaţia civilă de dedesupt, dacă condiţiile sunt întrunite, răspunsul va fi foarte ferm din partea tuturor ţărilor din flancul estic", a spus el.