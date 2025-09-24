Viața și „opera” lui Horațiu Potra: Cu ce s-a ocupat șeful mercenarilor în ultimii 25 de ani și cum a ajuns omul lui Călin Georgescu

Mercenarul Horaţiu Potra a fost reținut la Dubai. Foto: Antena 3 CNN

Mercenarul Horaţiu Potra, implicat în tentativa de lovitură de stat plănuită de fostul candiadat la prezidenţiale Călin Georgescu, a fost prins în Dubai, împreună cu fiul și cu fratele său, și urmează să fie extrădat. Cu toții știm trecutul său recent. Dar iată cu ce s-a ocupat Horațiu Potra în ultimii 25 de ani.

El este Horaţiu Potra. Cel mai căutat român. Are 55 de ani. A fost soldat în Legiunea Străină şi are şi cetăţenie franceză.

La începutul anilor 2000 a ajuns şeful pazei personale a emirului din Qatar. Apoi, mercenar, contractor, om de afaceri. Este poate al doilea cel mai influent român în Africa, cu legături şi în multe ţări arabe, cunoscut ca şeful unei puternice grupări paramilitare. A avut mai multe probleme penale pe teritoriul României. În 2010, în timpul unei operaţiuni conduse de fostul şef de la Combaterea Crimei Organizate, Traian Berbeceanu, Horaţiu Potra a capturat şi acuzat de trafic de droguri şi de formarea unei grupări paramilitare. La percheziţiile de atunci, ofiţerii au găsit un adevărat arsenal de război. Iar Potra dormea cu pistolul sub pernă şi glonţ pe ţeavă.

Pentru acuzaţiile de trafic de droguri a fost achitat, fiind condamnat doar pentru deţinerea ilegală de arme. 2 ani şi 8 luni cu suspendare. Un cazier de care a scăpat, pentru că s-a reabilitat în 2017. În 2020, fostul director al Romgaz l-a dat pe mâna poliţiei pe Potra pentru ameninţare. Ulterior, Adrian Volintiru şi-a retras plângerea. Apoi, Potra a intrat în politică.

A candidat la primăria oraşului Mediaş şi a ajuns consilier. Nu s-a dezbrăcat de haina de mercenar şi contractor. Antrenamente dure, misiuni private în ţări bogate în minerale, dar aflate în conflict. Afaceri care i-au adus zeci de milioane de euro. Republica Centrafricană, Sierra Leone, Ciad şi ultima Congo. Deşi a declarat că misiunea oamenilor săi a fost aceea de a antrena forţele congoleze, în realitate, Potra şi angajaţii săi au luptat într-un conflict armat împotriva rebelilor M23.

Cel puţin doi români au murit în timpul confruntărilor mercenarilor lui Potra cu rebelii.

300 de mercenari români aflaţi sub comanda lui Potra s-au predat la începutul lui februarie anul acesta.

Au fost aduşi în ţară după intervenţia oficialilor de la Ministerul de Externe cu două aeronave civile care au aterizat în baza militară Otopeni. Potra era dat în urmărire o lună mai târziu, după ce anchetatorii au găsit un arsenal în casa sa din Mediaş.

Procurorii îl acuză de tentativă de lovitură de stat. După întâlnirea de la Ciolpani cu Călin Georgescu pe 7 decembrie 2024, Potra urma să execute a doua zi un plan sângeros. Destabilizarea ţării prin proteste violente, mai ales că avea pe statul de plată o adevărată trupă de comando, formată din peste 1000 de foşti şi actuali angajaţi ai structurilor de forţă din Statul Român.