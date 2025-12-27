Mărturiile emoţionante ale fetiţei din România care a primit o scrisoare de la Papa Leon: Ei suferă foarte tare, rămân fără părinţi

Isabela, alături de mama sa, Ramona. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Isabela, fetiţa din România care a primit o scrisoare de mulţumire de la Papa Leon după ce i-a trimis un desen, a declarat într-un interviu, oferit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN, că se simte norocoasă pentru că i-a răspuns Suveranul Pontif. Ea i-a transmis şefului Bisericii Catolice că se roagă pentru copiii care suferă din cauza războaielor din întreaga lume. "Mă gândesc că ei suferă foarte tare că rămân fără părinţi, fără casă", a spus Isabela în timpul declaraţiilor.

Lecţia de viaţă pe care Isabela a dat-o celor mici, dar şi celor mari a început în septembrie, când i-a scris o scrisoare şefului Bisericii Catolice, iar alături de aceasta a fost şi un desen sugestiv din care reiese că ea se roagă pentru copiii care suferă din cauza războaielor din întreaga lume. Papa Leon al XIV-lea i-a răspuns de Crăciun.

Întrebată cum crede că a ajuns scrisoarea Suveranului Pontif chiar în noaptea în care s-a născut Fiul Domnului, copila a spus: "Poate l-a ajutat moşul. Entuziasmată mă simţeam, era îngheţată, cu zăpadă (n.r.: scrisoarea de la Papa Leon)".

Ulterior, în cadrul interviului oferit, în exclusivitate, la Antena 3 CNN, copila a mai precizat: "Mă gândesc că ei suferă foarte tare şi că rămân fără părinţi, fără haine, fără jucării, fără casă, fără mâncare, fără nimic şi am încercat să îi transmit Sfântului Părinte să se roage la Dumnezeu să ajungă rugăciunea mai repede decât cea a noastră ca să nu mai sufere copiii din Ucraina".

Isabela a citit câteva dintre ideile pe care i le-a transmis şeful Bisericii Catolice: "Este foarte frumos că te rogi pentru pace şi pentru copiii care suferă din cauza războiului. Rugăciunile tale sunt un dar preţios, iar acest lucru îl bucură mult pe Iisus. Sanctitatea Sa apreciază mult deseul realizat cu atâta grijă şi responsabilitate şi va continua să te poarte în rugăciunile sale împreună cu familia ta".

La întrebarea "O să dai un exemplu oamenilor ca să fie şi ei mai buni?", fetiţa care locuieşte în Bucureşti a făcut următoarele declaraţii:

"O să le povestesc cum am mers eu la Papa şi am încercat să îi dau desenul, dar nu am putut să i-l dau. Mă simt norocoasă că sunt singura copilă din România care poate să vorbească despre asta la televizor şi care a primit un astfel de mesaj de la Papa. O să le dau şi lor un exemplu să fie mai buni".