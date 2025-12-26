Papa Leon i-a răspuns unei fetițe din București la scrisoare. I-a lăudat și desenul: „Este foarte frumos că te rogi pentru pace”

Papa Leon i-a răspuns unei fetițe din București la scrisoare. Foto: Colaj Getty/Antena 3 CNN

Papa Leon i-a răspuns în scris chiar de Crăciun unei fetiţe din Bucureşti care i-a trimis o scrisoare în luna septembrie. Fetiţa, numită Isabela, i-a trimis atunci Suveranului Pontif şi un desen sugestiv din care reiese că se roagă pentru copiii care suferă din cauza războaielor din întreaga lume. Suveranul Pontif a lăudat desenul Isabelei şi i-a spus că apreciază grija şi sensibilitatea acestuia.

Scrisoarea prin care Papa Leon i-a răspuns Isabelei a plecat de la Vatican pe 5 decembrie şi a ajuns în cutia poştală a familiei fetiţei chiar de Crăciun. Părinţii Isabelei au găsit-o chiar când se pregăteau să meargă la liturghie.

​„Dragă Isabela, Papa Leon al XIV-lea a primit scrisoarea ta și desenul pe care i l-ai trimis, iar pentru acestea îți mulțumește din toată inima”, i-a transmis Suveranul Pontif, în scrisoare.

Papa a vorbit despre desenul trimis de Isabela în care apare un copil care se roagă şi are în spate un fundal în culorile albastru şi galben, care formează drapelul Ucrainei. De asemenea, în dreapta fetiţei se află şi o cruce.

„Este foarte frumos că te rogi pentru pace și pentru copiii care suferă din cauza războiului. Rugăciunile tale sunt un dar prețios, iar acest lucru Îl bucură mult pe Isus, care îi ascultă mereu pe cei mici și ascultă mereu ceea ce Îi spun cu sinceritate. Sanctitatea Sa apreciază mult desenul realizat cu atâta grijă și sensibilitate”, i-a transmis Suveranul Pontif fetiţei.

Scrisoarea este trimisă în numele Papei și este semnată de monseniorul Anthony Ekpo.

Părinţii fetiţei au povestit că Isabela a vrut să îi înmâneze Papei personal desenul, în timpul pelerinajului la Roma, cu ocazia Jubileului dedicat speranței. Din cauza mulțimii deosebit de mari care a luat parte la acea audiență generală de la începutul lunii septembrie, dorința Isabelei nu s-a mai împlinit, dar ea nu a renunțat şi a trimis desenul prin poştă.