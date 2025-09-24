Ce spune Ministrul Justiției despre prinderea și extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai: „Ar putea dura câteva luni”

Horațiu Potra a fost reținut în DubaiFoto: Inquam Photos/Octav Ganea

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a explicat miercuri, la Antena 3 CNN, că extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni, întrucât România nu are un tratat de extrădare cu Emiratele Arabe Unite. Autoritățile române colaborează în prezent cu omologii lor pentru confirmarea măsurii preventive dispuse asupra lui Potra și a altor două persoane din familia sa, respectiv fiul și fratele său, ambii vizați de un mandat de arestare.

„În acest moment, autoritățile din România lucrează cu omologii din EAU pentru a avea confirmarea măsurii preventive față de domnul Potra și membrii familiei sale, care fac obiectul unui mandat de arestare, urmând ca apoi să fie parcurse procedurile de extrădare, în condițiile în care nu există un tratat pe acestea astepte cu Emiratele Arabe Unite. Dar pe baza principiilor de reciprocitate, astfel de formule de cooperare sunt eficiente”, a declarat ministrul Justiției, la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă are informații despre locul în care a fost prins Potra, Radu Marinescu a afirmat: „Ministerul Justiției gestionează componenta juridică a cooperării, responsabilitatea localizării persoanei revine Interpol. Aceste informații pot fi oferite din această direcție, eu nu cunosc și nu am elemente privitoare la informațiile pe care le atribuiți domnului procuror general cu privire la încercarea de a pleca în Rusia”.

Ministrul Justiției a mai precizat că „sunt trei persoane vizate de mandatul de arestare. Lucărăm cu autoritățile de acolo pentru a confirma privarea de libertate a celor trei. Î momentul de față, demersurile noastre sunt pentru confirmarea măsurii preventive asupra celor trei. O informare definitivă va fi făcute după ce aceste proceduri de confirmare vor fi finalizate”.

Întrebat, de asemenea, cât ar putea dura toată procedura de extrădare a celor trei, ministrul a răspuns: „Principial, o astfel de procedură de cooperare, care presupune decizia unei autorități judiciare din alt stat, ține de specificitatea procedurilor din statul respectiv. Unele state au proceduri simplificate, altele mai de durată. Din evaluarea mea, strict teoretic, poate fi vorba de o perioadă de câteva luni. Noi privim cu optimism derularea acestor acțiuni”.

Horațiu Potra a fost reținut încă din weekend, la cererea autorităților române. Șeful mercenarilor e trimis în judecată alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și era dat în urmărire internațională.