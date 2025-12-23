Chestionar CSM: Judecătorii consideră „volumul ridicat de activitate” drept principala problemă „sistemică” a Justiției

2 minute de citit Publicat la 19:06 23 Dec 2025 Modificat la 19:07 23 Dec 2025

Judecătorie din București, imagine de arhivă cu caracter ilustrativ. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

În opinia judecătorilor români, principalele probleme ale sistemului de justiție sunt „volumul ridicat de activitate” și „lipsa normării activității”, conform datelor unui chestionar realizat de CSM.

„Volumul de activitate este principala problemă sistemică pe care o resimt judecătorii”, arată analiza preliminară a chestionarului făcut de CSM.

De asemenea, peste 50% dintre judecători apreciază că „practicile administrative ale autorităților publice care au ca efect inflația de cauze (ex: nerespectarea de către casele de pensii a dezlegărilor obligatorii pronunțate în recursuri în interesul legii) și neimplementarea unor propuneri de eficientizare a activității judiciare (ex: propunere CSM-UNEJ privind dosar exclusiv electronic pentru cererile având ca obiect încuviințarea executării silite) reprezintă alte două probleme care afectează activitatea instanțelor”.

Tot „într-o proporție covârșitoare”, magistrații se mai plâng de faptul că schemele insuficiente de judecători și grefieri afectează activitatea instanțelor.

„Numărul insuficient de judecători și grefieri contribuie la afectarea sistemică a activității de judecată”, se arată în analiza CSM.

Se poate observa că rediscutarea constată a statutului judecătorului și discursul public pentru decredibilizarea magistraturii și denigrarea profesiei de judecător reprezintă motive reale ce afectează climatul organizațional și scade atractivitatea profesiei.

Alte „probleme reale” ale sistemului judiciar: schemă insuficientă, normarea activității, legislație proastă

În ceea ce privește prescripția răspunderii penale, judecătorii dau vina pe Parlament și Curtea Constituțională.

„Percepția judecătorilor este că principala cauză care a condus la aceste situații în care se constată intervenită prescripția răspunderii penale este pasivitatea Parlamentului. În același timp, constituie cauze semnificative durata urmăririi penale și deciziile pronunțate de către Curtea Constituțională”, mai arată CSM.

Conform analizei CSM, 1808 judecători au completat în câmpul liber „Indicați, dacă este posibil, până la trei

probleme reale ale sistemului judiciar care sunt insuficient abordate, ordonate în funcție de importanță” următoarele: schemă insuficientă/neocupată, volumul de activitate, necesitatea normării activității și legislație ce afectează actul de justiție”.

În ceea ce privește aspectele referitoare la percepția publică și reacțiile instituționale privind justiția, 98,1% dintre judecători au răspuns că au resimțit în ultimul an o campanie publică împotriva justiției.

Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat luni inițierea unei consultări în rândul judecătorilor asupra „problemelor de actualitate din sistemul judiciar”, după dezvăluirile făcute în documentarul Recorder, prin intermediul unui chestionar. Peste 56% dintre judecătorii români au completat chestionarul, iar aproape jumătate dintre aceștia au ales să răspundă anonim.

„Chestionarul a fost adresat tuturor judecătorilor în funcție din toate gradele de jurisdicție și a fost disponibil în perioada 16–21 decembrie 2025, participând la procesul de consultare un număr de 2583 de judecători, ceea ce reprezintă 56,50 % din corpul activ al judecătorilor”, a anunțat CSM într-un comunicat de presă.

1.315 chestionare au fos inițiate anonim.