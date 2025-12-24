Doi români au fost trimiși în judecată după ce au fraudat Fiscul britanic cu peste 1,4 milioane de lire sterline

Cei doi se află în arest preventiv și sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată. sursa foto: Getty

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București a anunțat trimiterea în judecată a doi cetățeni români, acuzați că au înșelat autoritățile fiscale din Marea Britanie cu peste 1,4 milioane de lire sterline, sumă care ar fi fost ulterior „spălată” prin transferuri repetate în mai multe conturi bancare, relatează Agerpres.

Cei doi se află în arest preventiv și sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată, fraudă informatică în formă continuată și spălare de bani în formă continuată.

„Acuzaţia adusă celor doi inculpaţi priveşte faptul că, în perioada septembrie 2023 - ianuarie 2025, au accesat fără drept conturile `Government Gateway` (conturi personale pentru colectarea taxelor şi alocaţiilor pentru copii puse la dispoziţie de Guvernul britanic cetăţenilor britanici şi persoanelor cu drept de rezidenţă în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord), fiecare inculpat obţinând în mod fraudulos de la autorităţile britanice suma de 495.040 de lire sterline, respectiv 921.467 de lire sterline. În concret, acţiunile inculpaţilor au constat în înregistrarea în sistemele Agenţiei Fiscale a Marii Britanii şi în aplicaţia de returnare de taxe de tip PAYE (pay as you earn) a unor angajatori fictivi, înregistrarea unui număr mare de persoane fizice pentru un cont fiscal personal, solicitări frauduloase de rambursări legate de impozitul pe venit şi alte impozite”, transmite PCAB.

Potrivit procurorilor, sumele astfel obținute ar fi fost virate inițial în conturi controlate de cei doi români, apoi mutate succesiv în alte conturi sau retrase cash de la bancomate.

Pentru documentarea cazului și identificarea autorilor, a fost încheiat un acord european de cooperare judiciară cu autoritățile din Regatul Unit, prin intermediul EUROJUST.

Anchetatorii români au beneficiat și de sprijinul echipelor de investigație britanice și al polițiștilor din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice.

Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, cu propunerea de menținere a arestului preventiv și a măsurilor de indisponibilizare a sumelor de bani, bunurilor mobile și imobile aparținând inculpaților.