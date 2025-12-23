Trei oameni au fost trimiși în judecată pentru distrugere din culpă în dosarul "Ferma Dacilor"

Incendiul devastator izbucnit în data de 26 decembrie 2023 la "Ferma Dacilor" s-a soldat cu opt morți, cinci adulți și trei copii, precum și cu doi răniți. Foto: Agerpres

Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a anunțat, joi, finalizarea cercetărilor în dosarul "Ferma Dacilor" cu privire la împrejurările în care a avut loc incendiul din data de 26 decembrie 2023, în urma căruia au decedat opt persoane. Procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată, sub măsura preventivă a controlului judiciar, a trei inculpați persoane fizice și a unei societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru, scrie Agerpres.



"În perioada 2016 - 26.12.2023, inculpații D.C. și I.A.E, administratori de fapt ai inculpatei SC F.D.P SRL, împreună cu inculpatul R.V.A, administrator statutar al societății, au desfășurat în mod convergent și sistematic demersuri în realizarea obiectului de activitate al persoanei juridice, prin încălcarea repetată a dispozițiilor legale privind derularea activității de 'cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată' (...), unitatea turistică funcționând cu încălcarea prevederilor Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și normativului siguranță la foc a construcțiilor P118-99, H.G.R. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu și a normativelor aplicabile în domeniu, respectiv fără obținerea avizelor și a autorizațiilor ce ar fi trebuit emise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență pentru funcționarea corespunzătoare și fără respectarea normelor privind securitatea la incendiu", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Prahova.



Conform aceleiași surse, construcția corpului principal de clădire, incluzând restaurant, bucătărie și spații de cazare la parter și mansardă, a fost executată în regie proprie, fără obținerea avizelor și autorizației de construire, demersurile și măsurile dispuse pentru 'intrarea în legalitate' realizându-se cu încălcarea prevederilor legale.



"Acest cumul de fapte a creat premisele izbucnirii și propagării la data de 26.12.2023, în jurul orei 05:45, a unui incendiu ce a condus la distrugerea în integralitate a imobilului și decesul a 8 persoane fizice, care au fost private de orice șansă reală de a se salva", se menționează în comunicat.



Din cercetări a reieșit că sursa izbucnirii incendiului a fost un defect de natură electrică, în condițiile "realizării și exploatării unei instalații electrice, fără proiect, subdimensionată, fără protecții care să funcționeze adecvat, fără corelarea puterii consumatorilor electrici cu tipurile și secțiunile de cabluri necesare, fără corelarea sistemelor de protecție la scurtcircuit/punere la pământ cu extinderea rețelei electrice proprii pensiunii, toate acestea conducând la susceptibilitatea încălzirii excesive până la aprinderea izolației din material plastic a conductorilor electrici/ apariției unui defect electric de tipul scurtcircuitului".



Anchetatorii au mai stabilit că propagarea focului a fost facilitată de ignifugării materialului lemnos utilizat la construcția imobilului și de nefuncționarea instalației de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, iar imposibilitatea obiectivă de salvare a victimelor a fost generată de nefuncționarea aceleiași instalații și de lipsa unor căi de evacuare optime.



Parchetul menționează că Activitățile de cercetare penală au fost efectuate împreună cu lucrători de poliție judiciară din cadrul Serviciului de Investigații Criminale - Inspectoratul Județean de Poliție Prahova. În cursul anchetei au fost cooptate și alte structuri de poliție sau instituții: IGPR, Institutul Național de Criminalistică, Institutul Național de Expertize Criminalistice, Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă (INSEMEX Petroșani).



După finalizarea rechizitoriului, dosarul a fost trimis pentru soluționare la Judecătoria Mizil. Incendiul devastator izbucnit în data de 26 decembrie 2023 la "Ferma Dacilor" s-a soldat cu opt morți, cinci adulți și trei copii, precum și cu doi răniți.