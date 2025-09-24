Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională

1 minut de citit Publicat la 14:59 24 Sep 2025 Modificat la 15:09 24 Sep 2025

Horaţiu Potra, cunoscut drept lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa. Sursa foto: Agerpres

Liderul mercenarilor, Horațiu Potra, a fost reținut, miercuri, în Dubai, potrivit informațiilor Antena 3 CNN. Șeful mercenarilor e trimis în judecată alături de Călin Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat și era dat în urmărire internațională.

Horațiu Potra a fost reținut încă din weekend, la cererea autorităților române. Există o cooperare intensă pe multiple planuri între autoritățile din România și cele din Emiratele Arabe.

România poartă, acum, negocieri cu autoritățile din Emirate pentru ca Horațiu Potra să fie extrădat înapoi în țară.

Potra încerca să obțină azil în Rusia

Antena 3 CNN a obținut în exclusivitate date care arată tentativa lui Potra de a se refugia în Rusia, unde ar fi urmat să ceară azil politic. În Emirate, șeful mercenarilor s-a întâlnit cu diplomați ruși, în timp ce autoritățile române au trimis ultimele informații partenerilor din Dubai.

Potra este trimis în judecată alături de Georgescu pentru tentativă de lovitură de stat.

Procurorul General al României, Alex Florența, a afirmat marți, într-o conferință de presă privind războiul hibrid dus de Moscova în România, că autoritățile din țara noastră au informații certe că Horațiu Potra încearcă să obțină azil în Rusia.

Procurorul general a precizat că momentan Potra nu a cerut azil în Rusia, însă „în perioada asta a făcut demersuri”.

Horațiu Potra a fost și el trimis în judecată pentru tentativă de lovitură de stat, marți, alături de Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Horațiu Potra – mercenar, contractor, om de afaceri, al doilea cel mai influent român în Africa, cu legături și în multe țări arabe, cunoscut ca șeful unei puternice grupări paramilitare. El a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare publică. Totodată, fostul soldat în Legiunea Franceză este unul dintre cei mai căutați români, fiind personajul central al afacerii candidaturii lui Călin Georgescu.

În februarie 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a emis mandate de arestare preventivă în lipsă pe numele lui Horatiu Potra, fiului său Dorian și fratelui său, Alexandru Potra, sub acuzații de infracțiuni grave precum acțiuni contra ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și operarea cu materii pirotehnice fără drept.