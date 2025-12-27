Prima hartă genetică a României

România va avea în curând un instrument care poate ajuta la reducerea cheltuielilor legate de sănătate, dar şi la creşterea calităţii vieţii pentru cetăţenii săi. Vorbim despre un proiect la nivel naţional, printr-o iniţativă privată, a uneia dintre cele mai mari reţele medicale de la noi. Este vorba despre prima hartă genetică a populației României, un instrument esențial pentru medicina modernă, care va identifica pe de o parte riscurile de îmbolnăvire specifice fiecărei persoane, pe de altă parte particularităţile regionale, astfel încât să permită construirea unor strategii personalizate de prevenţie şi intervenţie timpurie. Proiectul, derulat în cadrul programului de testare genetica Longevity100+, lansat recent de MedLife, reunește 20 de specialiști de top în genetică, bioinformatică și medicină preventivă.

Dumitru Jardan, coordonator Laborator Biologie Moleculară, MedLife: ”Noi încercăm să facem ca acest test să fie accesibil cât mai multor persoane. Accesibilitatea este cel mai important lucru, pentru că altfel pot să am cel mai bun test de sub soare, dar atâta timp cât el este prohibitiv pentru majoritatea, sincer, nu contează.”

Aşa au fost alese şi platformele de lucru şi testările de ultimă generaţie, astfel încât să fie accesibile, dar şi ultra performante.

Robert Beke, Director Executiv Divizia de Laboratoare, MedLife: ”Este vorba de o tehnologie de secvențiere unică în România prin aparatul Next Generation pe care l-am adus.”

Aparatura permite reducerea considerabilă a costurilor și a timpului necesar analizei, făcând secvențierea genomică accesibilă pentru un număr mai mare de persoane. Testarea în sine este una simplă, ca orice analiză medicală.

Dumitru Jardan, coordonator Laborator Biologie Moleculară, MedLife: ”Se recoltează sânge din sânge, se extrage ADN din ADN, se prepară ceea ce numim noi o librărie care se segmentează. Avem un algoritm informatic foarte complicat, care analizează rezultatul secvențierii. Aplică acele modele statistice de care spuneam, pentru că pentru fiecare patologie noi o să avem câte un model statistic separat.”

Oamenii pot afla astfel, de la propriul ADN informații valoroase despre sănătate, eventuale predispoziții spre anumite afecțiuni, dar și ce schimbări pot face în stilui de viață pentru a reduce sau chiar preveni aceste posibile riscuri.

Robert Beke, Director Executiv Divizia de Laboratoare, MedLife: ”Vom calcula aceste riscuri de dezvoltare a anumitor boli sau afecțiuni medicale din diferite sfere, de la bolile cardiovasculare, care sunt cele mai frecvente, până la afecțiuni metabolice, afecțiuni gastrointestinale. În total sunt aproximativ 75 de predispoziții pe care le calculăm.”

Harta genetică ce va rezulta din programul Longevity 100+ va permite, pe lângă identificarea timpurie a unor riscuri, şi elaborarea unor politici de sănătate mai bine fundamentate, bazate pe date reale despre riscurile regionale și genetice şi va optimiza resursele medicale și programele de prevenție.

• Primul și cel mai amplu program de testare genetică din România va duce la crearea unei hărţi genetice a ţării noastre.

• Instrumentele de testare au fost alese și ele cu grijă, astfel încât costurile să nu fie unele prohibitive.

• Testul Longevity100+ depistează predispoziţii pentru cancer, boli de inimă, diabet, boli neurologice sau autoimune.

• După ce vin rezultatele analizei genetice, medicii din cadrul programului vin cu recomandări specifice fiecărui pacient în parte.